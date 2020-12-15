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絕食遭中正一取消路權　沈智慧：「人權辦桌」卻滅我人權

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▲朱立倫聲援反萊豬絕食靜坐、探視發起人沈智慧。（圖／記者林敬旻攝）

▲朱立倫聲援反萊豬絕食靜坐、探視發起人沈智慧。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

前立委沈智慧絕食抗議萊豬進入第四天，前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋15日分別前來探望。沈智慧對於中正一因「人權辦桌」位置接近兒取消其路權，不滿表示「政府慶祝人權，卻滅我們的人權」，警察局用辦桌、路跑活動為理由百般刁難她。

沈智慧說明，他們早在11月就提出路權申請，但是19日將在青島東路、中山南路到鎮江街上舉行「人權辦桌」，中正一以「怕有衝突」為理由，取消他們的路權，邀求撤離。

沈智慧不滿道，20號的路權也被取消，原因是要舉辦路跑，政府這樣百般刁難非常不好，當時已經核准申請就不能說取消就取消。她接著指出，自己申請的活動在中山南路，人權餐會是在青島東路，為什麼硬要取消她的，先來後到都不懂，「人家在慶祝人權，卻滅我們的人權」。

對此，在場的朱立倫也表示，已經申請的路權不該莫名其妙的被取消，呼籲警方考慮，原本申請路權的是沈智慧，不該用任何理由剝奪人民表達意見的權利。

同時，沈智慧隔空提醒黨主席江啟臣，24日在黨團協商時，第一案就要表決萊豬，不讓民進黨團出現使用奧步的機會，否則沒時間表決，民進黨25日直接通過，「我拿生命換人民健康，起碼人民要明白是誰害的，冤有頭債有主，記名表決就能讓大家知道誰是加害者。」

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