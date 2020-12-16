羅智強號召1225割萊委　點名吳思瑤、蘇巧慧、陳柏惟、蔡其昌

▲由左至右為，吳思瑤、蘇巧慧、陳柏惟、蔡其昌。（組合圖／記者屠惠剛、李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

立法院院會25日將處理攸關進口含萊克多巴胺美豬、30月齡以上美牛的9項行政命令。國民黨台北市議員羅智強16日號召「1225割萊委」行動，點名民進黨立委吳思瑤、民進黨立委蘇巧慧、台灣基進立委陳柏惟，以及立法院副院長蔡其昌。

羅智強在發起罷免立委的臉書粉專「我+1」表示，25日就是萊豬的表決日，大家眼睛睜大著看，哪些萊豬立委逆著75％反萊豬的民意，護航萊豬強渡關山，一起用選票割掉，其中最要關注的四大萊委，「一是台北的萊豬阿姨吳思瑤，二是新北的萊豬至尊蘇巧慧，三是台中的萊豬打手陳柏惟，四是台中的萊豬藏鏡人蔡其昌」。

▲羅智強發起1225割萊委行動。（圖／翻攝自Facebook／我+1）

羅智強並指出，首惡就是蔡其昌，是在立法院押陣萊豬絕不轉彎的國會指揮官，他強調，讓人民用選票告訴他們，「當萊豬進口成為事實，割萊委就成為義務」。

同時，羅智強也在個人臉書粉專表示，2018年「1124滅東廠」成為響徹雲霄的全民共識，給執政者一拳重擊，「1225割萊委」會不會成為2021年的新全民運動，就看12月25日民進黨立委是否執迷不悟，護航萊豬到底，「我已認領罷免台北的萊豬阿姨吳思瑤，1225她投票護航的那一刻，就是她自己吹響罷瑤號角的那一時，我將義無反顧，正式啟動罷免吳思瑤」。

▲羅智強。（資料照／記者李毓康攝）

羅智強指出，台中有民間團體已對蔡其昌等立委打開食安警報，呼籲不要「逆民意、放萊豬」，不要投票護航萊豬，割萊委已箭在弦上，但發或不發，決定的是立委自己，1225要不要投下進萊票，要不要按下自己的罷免鈕。