馬英九批蘇貞昌太過分　為討好美國什麼都犧牲

▲前立委沈智慧絕食，馬英九送暖暖包探視。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

為反對萊豬進口，前國民黨立委沈智慧絕食進入第77小時，前總統馬英九15日下午特別前往探視，並送上暖暖包替她加油打氣。針對行政院長蘇貞昌「標示萊劑恐引貿易報復」的說法，馬英九認為，針對含萊劑的豬肉要求標示，並沒有歧視問題，直呼「不是為了討好美國，什麼都要犧牲，這太過分了吧！」

針對萊豬進口標示議題，蘇貞昌日前表示，美豬標示萊劑不只會引發歧視問題，還會引來貿易報復。對此，馬英九認為，這沒有歧視的問題，因為台灣豬沒有萊記，只是要針對含萊劑的豬標示，如果同樣的豬，一個要一個不要，這才叫歧視，但如果世界上也有其他國家的萊豬要進口到台灣，我們一樣會要求他們標示，這樣並沒有不公平，也不必擔心被報復。

馬英九強調，就算到WTO打官司，美國也不見得會贏，就像韓國跟日本為了核食打官司，韓國就贏了，「不是為了討好美國，什麼都要犧牲，這太過分了吧！」

馬英九強調，美國是我們的好朋友，當然要盡量合作，但我國將萊克多巴胺列為禁藥，如果連台灣豬都不能吃的東西，卻要人來吃，這本來就很不合理，因此至少要讓民眾知所選擇，看清楚是不是萊豬，這是政府該做的事。

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