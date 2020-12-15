沈智慧絕食77小時遇今年最低溫　馬英九送暖暖包：萊豬應重新談判

▲前立委沈智慧絕食抗議萊豬，馬英九前往探視。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

為反對萊豬進口，前國民黨立委沈智慧絕食進入第77小時，前總統馬英九15日下午特別前往探視，並送上暖暖包替她加油打氣。馬英九呼籲，蔡政府應該跟美國重新談判，表達「我們歡迎美豬、反對萊豬」，若非要進口，政府應落實明確標示萊豬，這才是符合人民利益，以及符合中華民國跟美國友誼的做法。

馬英九表示，今天來給沈委員加油打氣，希望她保重身體，一方面也希望社會大眾了解，「我們不反對美豬，而是反對萊豬」，很遺憾蔡英文做決定時，沒跟任何人商量，包括教育部、國軍、退輔會等都出來說不吃美豬，如果美豬像蔡總統說得這麼安全、美好，為何這些人都不吃？顯然是有健康安全上的顧慮。

馬英九強調，美國是我們的好朋友，當然要盡量合作，但我國把萊克多巴胺列為禁藥，台灣豬都不能吃的東西，卻要人來吃，這本來就很不合理，因此至少要讓民眾能做選擇，這是政府該做的事。

馬英九更呼籲蔡政府應該跟美國重新談判，表達「我們歡迎美豬、反對萊豬」，現在美國出口的豬肉有70%、80%都是非萊豬，因為他們要賣到中國大陸、俄羅斯、歐盟，加起來二十億人口的市場，事實上，美國現在製造的萊豬也很少了，佔20%左右，「全世界都沒人在吃了，我們拚命要搶著吃，這毫無道理。」

馬英九表示，當初蔡英文不商量就宣布進口，現在跟美國講，國內反彈激烈，人民走上街頭反對，甚至立委絕食抗議，他認為，上策就是去跟美國商量，只進口非萊豬，如果政府擋不住仍要進口萊豬，那就要求必須標示清楚萊豬，讓人民做選擇，這才是符合人民利益，也符合中華民國跟美國友誼的做法。

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