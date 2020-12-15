綠委嫌華航貨機「新衣」缺台灣意象　蘇貞昌：飛得出去、看得見

記者徐政璿／台北報導

華航新貨機讓華航新塗裝首度曝光，將CHINA AIRLINES字樣移到機尾，機身中前段改採放大版的貨運標誌「CARGO」，C字母中納入台灣地圖樣式。民進黨立委王定宇15日在立法院總質詢時批評，這設計太含蓄，外國人不一定看得出「台灣」意象，行政院長蘇貞昌回應，機身設計標示要「飛得出去、看得見」，未來國人同胞應該可以期待客機的設計。

▲華航機身新塗裝。（圖／華航提供）



「我希望這個圖不是真的」，王定宇質詢時表示，華航新貨機曝光的新塗裝，不足以辨別這是台灣來的飛機，該彰顯的太含蓄，該低調的還在，這設計很多人不能接受，畢竟要讓國際辨別出才有意義。

對此，蘇貞昌回應，怎麼讓台灣能夠彰顯十分重要，立法院也做出相關決議，他那時就說要「飛得出去、看得見」，能夠完整看見當然最好，但不能飛不出去。

王定宇追問，華航貨機的塗裝設計不是客機最終設計？蘇貞昌說，未來國人同胞應該可以期待客機的設計。

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