華航機身新塗裝「藏台灣」　李德維狠酸：被China吞了

▲華航機身新塗裝。（圖／華航提供）

記者黃巈禾／台北報導

華航首架有台灣意象的波音777貨機彩繪塗裝於14日曝光，機身前段維持貨運標誌「CARGO」，C字裡面含有台灣圖樣。不過，國民黨立委李德維直言，這個新的「台灣意象」，怎麼看都像「台灣被大C(hina)吞了」。

李德維15日在臉書表示，千呼萬喚，華航新識別意象塗裝曝光了，過去幾年數度紛擾，華航機身塗裝被部分獨派，或是所謂台派「無限上綱」為去中國化，或者台灣獨立建國的重大指標意義。

李德維指出，故且不論華航還是叫做「China Airline」，這個新的「台灣意象」，怎麼看都像「台灣被大C(hina)吞了」，或者「台灣是大C(hina)的一部分」，獨派，或是台派的好朋友，看了真的會滿意嗎？

華航新機塗裝照片被轉傳到PTT後，被不少網友吐槽，「台灣被包在C裡面，代表台灣屬於中國，邏輯正確」、「外國人哪知道台灣的圖案啦」、「連台灣圖案都要藏」。不過，也有網友給予肯定，「設計是不錯啦」、「讓世界看見臺灣」、「有台灣給推」、「滿有創意的」。

華航訂購6架777貨機，預定在2023年完成交機，首架今年12月1日抵台，2021年1月底前將再交付兩架。華航董事長謝世謙表示，3架777貨機投入後，對華航貨運如虎添翼，明年後疫情時代以 21 架貨機的規模運轉，開啟華航貨運新世代，預期在疫苗配送及市場對航空貨機需求急迫下，為華航貨運創造更多的現金收入。