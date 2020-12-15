華航新塗裝「藏台灣」挨轟不理想！林佳龍曝看法　主要考量2原因

▲華航機身新增台灣意象塗裝曝光。（圖／華航提供）

記者賴文萱／台北報導

華航昨（14）日公布新增台灣意象後的首架777F貨機全新機身照片，只見貨運標誌「CARGO」的C中藏有台灣的圖案，立委王定宇發文直言，彰顯的卻「太含蓄」，該低調的也「一樣在」，直言這個設計實在是沒有符合民意期待！不理想！交通部長林佳龍今（15）日回應表示，這次華航把機身China airline變小就是比較不會造成混淆跟誤會；至於台灣意象怎樣設計，這個是華航本於公司治理，但華航也需要去聆聽蒐集各界意見，交通部政次王國材也會繼續協助他們。

華航16日將歡慶61周年，昨曝光首架777F貨機完成整備畫面，全新777F機隊的塗裝，只見華航維持貨運標誌「CARGO」的企業標準色，延續華航「紅梅揚姿」的精神。事實上，這張照片中在「CARGO」的字母C中藏有小小的台灣地圖圖樣。

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不過，照片曝光後不少網友吐槽，「不講很難看出來」、「搞了個半天...就只搞這樣喔，是有比較清楚？」、「醜死了」，有網友則疾呼「支持印國旗」、「國旗噴上去，保證明顯」。

林佳龍今受訪指出，這次華航把機身China airline變小就是比較不會造成混淆跟誤會；至於台灣意象怎樣設計，這個是華航本於公司治理，因為華航必須面對乘客之外，還有股東，但也說他們需要去聆聽蒐集各界意見，交通部政次王國材將會繼續協助他們。

王國材則表示，這次立法院的決議是在不改名情況下，增加台灣識別，主要是考量要維持航權跟增加台灣識別度，在這樣情況下把機身China airline變小，短期先以這樣的方式因應，外界若有更大期待可能要放在中長期，因為接下來還有客機塗裝，是不是能在台灣識別度部分再增加，會請華航繼續努力。

▲華航機身新增台灣意象塗裝曝光。（圖／華航提供）

另外，有人發現這次華航新增的台灣意象撞臉農委會推出的台灣豬標章，同樣也都是在圖案中藏有台灣地圖。針對華航新塗裝，立委王定宇就在臉書發文指出，該彰顯的卻「太含蓄」；該低調的也「一樣在」，直言這個設計實在是沒有符合民意期待！不理想！

王定宇說，這是給國際朋友辨識用的，區別Taiwan和China的不同，台灣地圖意象不如直接寫Taiwan，航空公司可以留CAL。

▲華航新增的台灣意象，意外撞臉農委會推出的台灣豬標章。（圖／記者崔至雲攝）

事實上，先前網路上就已有外國航空迷拍攝到最新的華航777F新機機身塗裝，引發爭議的「CHINA AIRLINES」字樣大幅縮小，位置也被移到機身尾段，大片機身目前仍留白，疑要彩繪。

但照片曝光後當時引發外界正反議論，有網友批評「有夠難看」、「CHINA還是很明顯啊」、「自卑美學」、「那個china到底要怎麼隱藏啊，像護照這樣嗎」，另有網友認為「不如就留白，這樣簡約風蠻好看」、「加一隻豬」、「推 沒有又大又醜的China」。

▲先前被曝光的華航全新機身塗裝。（圖／翻攝自jetphotos.com）

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