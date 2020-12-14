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監院查洩密案被爆「函送2監委」　高涌誠提3點回應

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▲▼監察委員高涌誠。（圖／記者屠惠剛攝）

▲監察委員高涌誠。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

台灣團結聯盟2019年11月間曾召開記者會，公布監委約詢台北市長柯文哲的錄音、逐字稿等資料，進而引爆監察院洩密案；監察院8日院會決議通過，全案交由檢調進行後續偵辦，監委張武修、高涌誠成首位遭函辦的卸任及現任監委。對此，高涌誠14日做出3點回應。

針對監院洩密案一事，高涌誠接受《ETtoday新聞雲》訪問時回應，監察院會有自己的回應，但他個人有3點回應，第一，相關報導所指的疑似外洩影音檔，他個人在調查過程當中完全沒接觸，所謂洩漏與他一點關係都沒有。

高涌誠提到，第二，媒體報導決議，因為他都申請迴避，所以沒有參與，不知道決議真正討論內容為何；第三，移送的應該都是犯罪嫌疑的事實，而不是特定人，所以媒體報導是否正確，應由監察院統一回覆，所以媒體報導說針對特定人、特定現任監委，恐怕跟法律規定的有誤，不過真正情況仍必須由監察院做回應。

至於會不會覺得有些委屈？高涌誠說，這事情跟他沒有關係，去監察院裡面打聽就會知道，這事情跟他一點關係都沒有。

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