談公民權下修18歲「失敗原因」　柯文哲：藍綠兩黨別打假球





▲柯文哲出席民眾黨《18歲行不行-思辨挑戰賽》成果發表會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲13日出席民眾黨《18歲行不行-思辨挑戰賽》成果發表會，關於公民權下修至18歲議題，柯文哲坦言，修憲相當困難，在立院就不容易了，到公投時還要到總公民數的一半，「這更難了！」不過過去20年公民權下修會失敗的原因，就是因為「扯東扯西」，所以「請兩黨不要打假球，不要扯一大堆。」

立法院在第10屆第二會期啟動修憲委員會，台灣民眾黨立法院黨團提出三大主張：包含下修公民權、廢考監及降低修憲門檻。因此，民眾黨國家治理學院搭配修憲委員會成立，特別針對高中職、大專院校學生，舉辦「18歲行不行」的思辨挑戰賽，希望學生透過活動挑戰，更認識下修公民權。

柯文哲13日致詞提及，台灣很多法律參差不齊，例如民法16歲可以結婚，但刑法卻要到18歲，法律應當要有一致性。

關於公民權下修議題，柯文哲說，他後來去看民調，發現台灣社會對於投票權下修至18歲的議題，並沒有形成壓倒性多數，大概是50比50，甚至還有輸一點。民主政治雖然常常透過投票，但重點不是投票，其實是事前的討論，「沒經過討論的投票，本身就沒意義。」在整個社會沒達到壓倒性勝利時，恐怕要對公民權下修議題做更多倡議。

柯文哲認為，目前修憲相當困難，因為要有4分之3立委出席並決議，這光是在立院就不容易了，若到了全民公投階段，「還不是總投票數的一半，而是總公民數的一半，這更難了！」所以公民權下修恐要做更多倡議與討論。

柯文哲提到，過去20年公民權下修會失敗，大概是因為「打假球」，「因為綁了不在籍投票、綁通訊投票⋯扯東扯西，奇怪！」

柯文哲強調，「請兩黨不要再打假球！不要扯一大堆奇奇怪怪的⋯打假球結果都沒解決。」

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