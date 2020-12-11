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社宅槓中央、火速檢討青山宮遶境　柯文哲聲量漲衝上第3名

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▲柯文哲出席台北市政府資料治理委員會成立記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／台北報導

台北市長柯文哲近日因社宅租金價格議題與中央槓上，又碰上艋舺青山宮遶境吵雜問題，成為媒體關注焦點，網路討論度爆增4萬多筆。根據《網路溫度計》最新政治人物周聲量排行榜（12/4~12/10）顯示，柯文哲排名第3名，此外，身陷罷免風波還有瘦肉精爭議的桃園市議員王浩宇，衝進排行榜第5名。

艋舺青山宮遶境活動因深夜燃放炮竹，讓不少民眾憤而打1999電話檢舉，柯文哲火速開檢討會議，當場裁示罰則部份該罰就罰，另指示，未來會制定好時間規則，不要拖太久。

除此之外，柯文哲因明倫社宅4萬元租金，引發網友熱議，甚至因此是槓上中央，要求制定全國統一的社宅租金公式，先後與內政部長徐國勇、次長花敬群隔空交火，兩起事件接連引發高度關注，推升週聲量達4萬9324筆，排名第3名，僅次於總統蔡英文、行政院長蘇貞昌。

在社宅議題部分，王浩宇更透過臉書和柯文哲互嗆，不過他則因指控商家販售含瘦肉精牛肉，而聲量暴衝，討論度達2萬1739筆，排名第5名

王浩宇罷免案即將在明年1月16日舉行投票，他著靠追打瘦肉精議題，獲得許多討論度，但也引來不滿的網友向警局報案是散播假消息，貼出三聯單照片怒轟「對於造謠抹黑的議員，真的不需要客氣！」，高網路聲量同時帶來負面影響。

此外，美豬美牛將於明年元旦開放進口，但緊接著又面臨核食解禁大限，駐日代表謝長廷日前返台受訪表示，會把人民健康擺第一，有輻射的「核食」不會開放，但如果檢驗出來符合規定，沒有輻射的「非核食」，則應跟進歐美先進國家進口開放。謝長廷的周聲量因此衝上2萬892筆，排名第6名。

▼網路溫度計周聲量排行榜。（圖／網路溫度計）

▲▼網路溫度計周聲量排行榜。（圖／網路溫度計）

▲▼網路溫度計周聲量排行榜。（圖／網路溫度計）

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