蔡英文稱明年蓋1.5萬戶社宅　柯文哲：當然不可能！

▲台北市長柯文哲出席2020視界巔峰台灣驗光師年會。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

位於大同區的明倫社宅三房型月租達4萬500元，使社宅議題近日不斷備受討論。面對總統蔡英文12日提及，明年要在全國推動社宅興建，總共1萬5000戶，總目標是12萬戶。對此，台北市長柯文哲表示，「當然不可能！」

柯文哲13日出席2020視界巔峰台灣驗光師年會，會前被媒體詢問，蔡英文說要蓋1.5萬戶社宅，柯文哲先強調，「她是寫規劃，不是蓋。」接著媒體追問，蔡英文宣示明年蓋1.5萬戶社宅，這有可能嗎？柯文哲直言，「當然不可能！」

至於社子島士林區福安里長謝文加過去提及，只要有一戶沒安置，就反對社子島開發到底，並痛批柯文哲不知人間疾苦。柯文哲表示，不可能讓居民流落街頭，「他多講的。」

另外關於民眾黨黨代表選舉等議題，柯文哲沒有回應。

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