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買漫畫打統編「對話全曝光」！蘇貞昌提一籃結帳…行政院回收發票

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記者柯振中、郭世賢／台北報導

行政院長蘇貞昌爆出買漫畫打統編爭議，引起外界議論，行政院也說明，結帳時店家並沒有詢問是否打統編，院長也沒有提出要求，後續會將發票拿回，回到店家更換。

蘇貞昌13日參訪第一屆台日學生元創漫畫大賽，拿了女兒的三倍券買漫畫，準備要送給孫女，沒想到結帳時結帳機的畫面竟有行政院的統編，引起許多熱議。

對此，行政院秘書長李孟諺回應，的確有這件事情，但院長買漫畫是花自家還沒用完的三倍券，沒有使用到特支費、公務預算，結帳時店家也沒有詢問是否要打統編，院長也沒做出指示，後續會拿回有打統編的發票，再到店家更換。

▼蘇貞昌被抓包買漫畫報統編，行政院回應。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼蘇貞昌買漫畫報統編，對話全程曝光。（圖／記者郭世賢翻攝）

依據攝影畫面，蘇貞昌結帳時提著一籃漫畫到櫃台，接著開始請店員刷條碼，還說「我帶了2個3,000（三倍券）」，順便鼓勵國人使用三倍券，目前還有40萬人沒使用，時限剩下10多天。蘇貞昌指出，三倍券相當好用，鼓勵國人「沒領的快領、沒用的快用」，因為真的非常好用。

此外，蘇貞昌也指出，若店家、民眾使用三倍券時，背面已經蓋了銀行的戳章，就別再使用、收售，日前發生了拿兌換過的三倍券消費的個案，他已經下令嚴查，會盡快釐清是什麼狀況。

蘇貞昌結帳的全程當中，並沒有指示店家打統一編號，店家也沒有詢問是否要打統編，為何行政院的統一編號會突然出現在結帳的機台上面，仍待進一步釐清。

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▼蘇貞昌與店家對話的全程，並沒有提到「打統編」、「報統編」等話。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼蘇貞昌買漫畫報統編，對話全程曝光。（圖／記者郭世賢翻攝）

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蘇貞昌漫畫統編行政院三倍券

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