蘇貞昌買漫畫給孫女…「神秘8數字」被抓包報統編！結帳螢幕瘋傳

▲行政院長蘇貞昌參訪台灣漫畫基地，用三倍券幫孫女買漫畫。（圖／行政院提供）



記者柯振中／綜合報導

行政院長蘇貞昌13日前往台灣漫畫基地，跟女兒蘇巧慧借了三倍券，購買3,010元的漫畫，想要送給孫女。沒想到，有眼尖的網友發現，蘇貞昌結帳時，結帳櫃台上面顯示了「神秘8碼」，該號碼竟是行政院的統編。

蘇貞昌13日參訪第一屆台日學生原創漫畫大賽，參觀得獎作品時，因為三倍券已經花完，只好跟女兒借來用，買了孫女指定的漫畫，包括「來自清水的孩子2」、「九天少年1」等等。

不過，根據《民視》報導，蘇貞昌結帳時，有閃過櫃台人員的結帳畫面，結果上面出現了「03722403」這8碼神秘數字，讓人感到相當奇怪。

▼行政院長蘇貞昌參訪台灣漫畫基地，用三倍券幫孫女買漫畫。（圖／行政院提供）



民眾黨立院黨團副主任柯昱安說，蘇貞昌結帳時，螢幕上出現了「03722403」這8個數字，「孫女、漫畫、三倍券、統編，是巧合嗎，我不這麼認為。」

國民黨新媒體部主任張智瑋也在網路上貼文，「蘇貞昌用三倍券買漫畫，報行政院統編。是用納稅人錢發的三倍券買漫畫，然後再去行政院核銷嗎？超賺的啦！」

事件在網路上延燒，引起眾多網友熱議。有人認為，「關鍵數字又出現了」、「使用三倍券可以打統編報帳喔」、「為哈用三倍劵還要開統編？」不過，也有人說明，可能是購物時的習慣，下意識報出統一編號，不一定會報帳。

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