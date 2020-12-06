紐約「百年教堂」凌晨遭火噬！　歷史性「自由鐘」是否逃劫仍未知

▲紐約曼哈頓下城的中學院教堂（Middle Collegiate Church）遭到大火吞噬。（圖／路透）

文／中央社紐約5日綜合外電報導

紐約曼哈頓下城歷史古老的中學院教堂（Middle Collegiate Church）今天清晨遭到大火吞噬，此處正是著名的紐約自由鐘所在，在紐約城發展早期就有信眾在此集會，自由鐘是否逃過火劫還不清楚。

位於曼哈頓東村（East Village）、屬於美國歸正教會的中學院教堂在黎明前起火。清晨5時許火苗從教堂隔壁的一棟5層樓空建物竄出，隨後延燒至教堂；教堂內部大火從莊嚴的前窗吐出火舌，火焰衝上屋頂。

消防部門在社群網站Instagram貼文說，有4名消防員受輕傷，警方正在調查大火起因。

根據教堂的網站，此教堂興建於1892年，是紐約學院教堂（Collegiate Churches）最古老的集會場所。

中學院教堂鐘塔即是紐約自由鐘所在位置。1776年美國建國時，曾敲響自由鐘慶祝，此後，歷任總統就職，或總統逝世時也都會鳴鐘，另外如911恐怖攻擊紀念日也會鳴響。

《美聯社》報導，教堂代表路易絲（Jacqueline J. Lewis）認為自由鐘逃過火劫，但此事尚未證實。

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