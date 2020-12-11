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押走高雄前鄉代勒索8千萬！雲林角頭入獄...暗藏「軍火」1長4短

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記者黃子倩、徐愷昕／高雄報導

2018年間曾當街擄走高雄前鄉代、勒贖8000萬元的雲林角頭許姓男子，今年10月遭判刑入獄確定後，因再被警方查到持有槍枝，對社會治安影響甚鉅，刑事局特地將他從獄中拘提出來，帶他前往住處搜索，最後總計查獲M4A1長槍1把、空氣短槍4把、子彈等，訊後依槍砲罪偵辦。

▲▼ 前鄉代當街遭擄，16小時候平安回家。（圖／突發中心翻攝）

▲高雄一名前鄉代2018年8月21日傍晚倒垃圾時，在眾目睽睽下當街遭擄。（圖／突發中心翻攝）

▲▼雲林角頭入獄後又被查獲重兵器。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲犯下擄人案的雲林角頭許男，入獄後又被查出持有槍枝。（圖／記者黃子倩翻攝）

據了解，曾在高雄擔任大社鄉代會副主席的江姓男子，2018年8月21日晚間在大街上被4名歹徒擄上車，甚至還被勒贖8000萬元。警方當晚獲報後，追查到隔（22）日下午2點多，才得知人質已自行搭計程車回家，確定他遭擄時間長達20小時，後續經過4天的追查，25日凌晨在雲林麥寮逮捕31歲的林姓男子與29歲的許姓男子，他們坦承幫人處理2億元債務才犯行。

這起擄人勒贖案經司法調查，4名犯人今年分別被處5年6月至3年8月不等刑期。而其中29歲的許男入獄後，警方7月間接獲情資，得知他在中部地區擁槍自重，對社會治安影響甚鉅，遂與雲林斗六分局及台東刑警大隊共組專案小組，並報請雲林地檢署指揮追查。

在歷經3個月的蒐證，專案小組12月1日持搜索票帶已入獄的許男前往住處搜索，當場查獲M4A1長槍1把、空氣短槍4把、子彈、槍枝零組件及其他相關證物，詢問後將許男依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，移送雲林地檢署偵辦。

警方呼籲提醒，如有持有操作槍者（模擬槍），請至警察機關申請自願報繳或報備持有（不會有法律追訴），違者處罰鍰最高新臺幣20萬元；未經許可持有、寄藏或意圖販賣而陳列槍砲、彈藥者，得處5年以上有期徒刑，併科1000萬元以下罰金。

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