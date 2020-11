「博科聖地」冷血割喉！奈國農民魂斷田中央　最慘恐攻逾110亡

▲奈及利亞東北部的科舒貝村慘遭「博科聖地」血洗,聯合國預計至少有110人因此喪命。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

28日早上,奈及利亞東北部博爾諾州(Borno)最大城市邁杜古里(Maiduguri)附近的科舒貝村(Koshobe),慘遭極端組織「博科聖地」(Boko Haram)血洗,導致43名村民遇害、6人重傷,多人失蹤。聯合國估計,隨著搜尋行動的展開,死亡人數可能上升至110人。

綜合外媒報導,這起發生在科舒貝村的恐怖襲擊,主要針對當地正在處理農務工作的農民。州長祖盧姆(Babagana Zulum)證實,遇害的43名村民是在農田幹活時遭到襲擊,這些可憐的農夫被冷血的恐怖分子割喉,當場慘死。

A 'gruesome' massacre against farmers in northeastern Nigeria killed at least 110 people. https://t.co/d0umuoLBJw