測試男友真心「假裝被綁架」　瞎妹「綁樹上沒人理」崩潰大哭

▲羅女找人把自己綁在樹上，進入深夜後自己先嚇哭。（圖／翻攝紅星新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

四川南充一名女子為了測試男友的真心，找了朋友把自己綁在偏僻山林裡的樹上，並讓朋友偽裝成綁匪，向男友勒索贖金。令人無言的是，女子被綁在樹上，請朋友離開現場後，突然擔心遇到真的歹徒，嚇得大哭呼救，驚動了警方，最後被帶入警局拘留。

根據《紅星新聞》報導，南充劉姓男子11月26日接到綁匪電話，對方表示已綁架他的女友羅姓女子，要求支付5萬元人民幣的贖金，並警告不得報警，否則就撕票。劉男相當緊張，但並沒有晃了陣腳，考慮再三之後，於深夜11點打電話報警。

警方接獲報案隨即展開行動，一組人持續與綁匪交涉，另一組人調閱事發現場周圍的監視畫面，試圖還原受害人被綁之前的活動軌跡。

就在警方全力偵辦案件時，又接到一通報案電話，一位民眾表示，自己在順慶一處山林聽到女性哭喊救命聲。警方立刻聯想到綁架事件，認為人質很有可能就是被綁到該處，快速派員進山搜救，救出被綁在樹上的羅姓女子。

成功救出羅女令警方鬆了一口氣，但在向羅女詢問綁匪特徵時，羅女竟開始胡言亂語，不只講話含糊，還前後矛盾。警方起初以為羅女是驚嚇過度，可是綁匪竟又打電話來勒索贖金，完全沒有察覺到肉票已被解救，讓警方感到相當奇怪。

最後，羅女才吞吞吐吐地說出實情，原來整起綁架案都是她自導自演，目的是為了測試男友的真心。

警方指出，羅女與劉男是男女朋友，為了測試男友的「忠誠度」，找了朋友偽裝成綁匪綁架自己，並跟男友勒索贖金。

為了讓綁架更加逼真，羅女把手機交給朋友，讓朋友打電話給男友討錢，並特別找了一個偏僻山林，讓朋友把自己綁在樹上。

但令人無言的是，獨自被綁在樹上的羅女擔心真遇上歹徒會有危險，加上深夜寒冷，竟開始不斷哭喊呼救，被附近居民發現後報警。

羅女與她的朋友目前因擾亂公共秩序，已被警方依法行政拘留。

▼羅女與協助她的朋友都被警方拘留。（圖／翻攝紅星新聞）

