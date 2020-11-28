警方追捕「綁架犯」意外擊斃1歲嬰！遭卡車衝撞開火反制　竟釀悲劇

▲加拿大發生警察開槍意外擊斃1歲男嬰的悲劇。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者吳美依／編譯

加拿大安大略省卡沃薩湖市（Kawartha Lakes）發生一起悲劇事件。警方26日凌晨接到家庭糾紛通報，指控一名男子持有槍械，並試圖綁架1歲大的兒子。他們在追捕過程中，遭到對方開車衝撞，甚至有一名同仁受傷，因此決定開槍反制，未料卻當場擊斃「被擄走」的嬰孩。

鄰居迪契西奧（Tom Deciccio）向《環球新聞》表示，他在家中突然聽見敲門聲，原來是一名女性與丈夫發生嚴重爭執，帶著兒子前來，試圖尋求庇護，「她的老公帶著另一個還是嬰兒的兒子離開了」。

《衛報》報導，警方很快在一條鄉間小路上發現男子蹤跡，並試圖阻其去路，雙方在此過程中發生激烈碰撞。一名員警遭嫌犯駕駛的卡車撞倒受傷，其他3名警察見狀隨即開槍，卻擊中車內的男嬰。

#BREAKING: A police officer has been seriously injured following an incident in the City of Kawartha Lakes on Thursday morning. https://t.co/YEgodIf1Va — Globalnews.ca (@globalnews) November 26, 2020

安大略省特別調查組（SIU）是一個獨立機構，專門調查導致平民傷亡的警務爭議。他們在聲明中公布上述案發過程，並且指出，「卡車內有一位1歲男嬰身受槍傷，當場就被宣布死亡」。據悉，該機構已指派7名調查人員處理此案，包括2名法醫與1名車禍碰撞專家。

33歲的男子也中彈，被送往醫院，目前「情況危急」。受傷員警則在多倫多一間醫院內接受治療。

安大略省警方在推特上向家屬表示哀悼，但也呼籲公眾不要臆測案件。該省警察監管機構發言人胡頓（Monica Hudon）表示，目前要斷言「警察為何對著車輛開槍，或者實際上發生了什麼事」言之過早，不願證實警方是否開槍擊斃男嬰。

卡沃薩湖市市長萊瑟姆（Andy Letham）說，民眾都「不敢相信竟然會發生這種事」，但由於調查仍在進行中，他無法提供更多細節或評論。



聽Podcast掌握美選及國際局勢

►專櫃比開架便宜！雅頓「綠茶沐湯蜜滴舒體霜」清香又滋潤