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環球科技大學璀璨心願樹　募集888份愛心照亮雲林家扶兒少

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▲環球科技大學附設幼兒園辦理心願樹陪伴家扶兒溫馨過耶誕以15週年，888份心願禮物在心願樹下，透過董事長許淑敏、校長沈健華、執行長韋明淑及園長何采樺代表捐贈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲捐贈儀式由雲林家扶陳燦勳主委接下要送給兒童的所有心願樹禮物，並與來賓攜手將888份禮物，接力送上環科大校車，將耶誕幸福即刻送到雲林家扶。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

環球科技大學附設幼兒園辦理心願樹陪伴家扶兒溫馨過耶誕以15週年，888份心願禮物在心願樹下，透過董事長許淑敏、校長沈健華、執行長韋明淑及園長何采樺代表捐贈，由雲林家扶主委陳燦勳與主任廖志文代表接受，並由家扶社工分送到每一位家扶兒童手中。

環科大董事長許淑敏表示，心願樹活動獲得民眾熱烈響應、真心付出各界愛心，尤其國民黨雲林縣黨部許宇甄主委率先認捐整箱奶粉，也謝謝台塑六輕麥寮管理部、雲林縣府特教科、台中市醫師夫人聯誼會會長徐翊津、高雄周柏村夫婦、台中張雯禎號召佬披薩餐館、詮勝公司、昱場公司等，大家心傳心、愛傳愛響應心願樹捐贈活動。

環球幼兒園執行長韋明淑表示，心願樹15週年是令人感到欣慰的一年，因為受到疫情的嚴峻考驗，許多行業都出現經濟危機的情況下，仍是有相當多的社會善心人士不願放棄響應心願樹活動，繼續保持幫家扶小朋友圓夢的熱情，像是捐助所有心願卡要棉被、睡袋的阮芳玲，眾人的心力讓環球耶誕心願樹嶄露璀璨光芒，讓愛心繼續流傳在需要被關照的家扶兒童。

環科大校長沈健華也說，心願樹活動帶給環球學生的信念就是服務的精神，許多學生從在學期間開始接觸心願禮物募集活動，到畢業後仍是不忘每年耶誕前夕與母校聯絡，主動認領心願卡片把愛傳出去，也成就了環球在學生及畢業生與學校保持良好互動關係的最佳媒介。

雲林家扶主委陳燦勳感恩提到，感謝環球心願樹陪伴家扶兒溫馨過耶誕，不管是在生活及求學方面也都會連帶影響，讓孩子們更積極樂觀的生活的困境。

捐贈儀式由雲林家扶陳燦勳主委接下要送給兒童的所有心願樹禮物，並與來賓攜手將888份禮物，接力送上環科大校車，將耶誕幸福即刻送到雲林家扶，感謝環科大幼兒園還有社會大眾協力實現雲林家扶888位兒童的耶誕心願，讓耶誕璀璨光芒照亮每一戶服務家庭溫馨燦爛。

▲環球科技大學附設幼兒園辦理心願樹陪伴家扶兒溫馨過耶誕以15週年，888份心願禮物在心願樹下，透過董事長許淑敏、校長沈健華、執行長韋明淑及園長何采樺代表捐贈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲環球科技大學附設幼兒園辦理心願樹陪伴家扶兒溫馨過耶誕以15週年，888份心願禮物在心願樹下，透過董事長許淑敏、校長沈健華、執行長韋明淑及園長何采樺代表捐贈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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