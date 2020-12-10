雲林虎尾糖廠製糖季開工　「五分車」穿梭城鎮再現甜蜜風情

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾糖廠是台糖公司唯二的製糖廠，而行駛五分車載運甘蔗的則是唯一，每到製糖季即能看見五分車穿梭鄉間至城鎮，此時的虎尾鎮宛如大型動態博物館，112年來始終如一，更有五分車與高鐵交錯出現代與傳統的衝擊，亦成為網美、攝影師追影的場景。今(10)日舉行製糖開工儀式，正式展開4個多月的製糖季。

▲自今日開工日起至2020年3月29日止，未來近4個多月可看到五分車穿梭於虎尾、褒忠及東勢巷道及甘蔗園間。（圖／記者蔡佩旻攝）

109/110年期製糖開工儀式由台糖總經理王國福、虎尾糖廠廠長張西德與多位民代一同舉香祝禱，祈求製糖開工順利。台糖總經理王國福表示，虎尾糖廠目前擁有全臺唯一的五分車運蔗,製糖將邁向第113個年頭，本年期預計採收甘蔗原料25.4萬公噸，產生約2.29萬公噸的本土二砂糖製糖期。

▲虎尾長糖廠今(10)日舉行109/110年期製糖開工儀式，正式展開4個多月的製糖季。（圖／記者蔡佩旻攝）

虎尾糖廠廠長張西德表示，自今日開工日起至2020年3月29日止，未來近4個多月可看到五分車穿梭於虎尾、褒忠及東勢巷道及甘蔗園間，糖廠周圍將散發蔗糖香味與甜味，是屬於虎尾鎮特有的甜蜜風情。除了製糖,未來虎尾糖廠將形塑定位為「虎尾糖業文化體驗園區」，廠區西北隅的酒精槽已規劃定位為酒精槽景觀區,該區現留有二座舍距磚造酒精槽,現已指定為縣定古蹟。

▲五分車與臺灣高鐵交錯出現代與傳統的衝擊，成為網美、攝影師追影的場景。（圖／台糖公司虎尾糖廠提供）

台糖公司指出，另近期水利署將於廠區兩座兼具防洪與休閒功能之滯洪池兩者結合促進虎尾地區着台糖說明，糖廠開工一向與在地居民生活息息相關，公司也致力於保存糖業文化資產，未來盼透過糖業經濟與糖業文化相結合，繁也促進當地觀光蓬勃發展，成為與在地共生共榮、有溫度的企業。

▲糖廠周圍將散發蔗糖香味與甜味，是屬於虎尾鎮特有的甜蜜風情。（圖／記者蔡佩旻攝）





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