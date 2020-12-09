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無套客慘了！雲林驚爆女「性」工作者染愛滋　超級病毒量破百萬

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▲愛滋病毒暴露前預防性投藥(PrEP) 是有效預防愛滋病毒感染的方式之一，具風險行為者需搭配正確使用保險套及水性潤滑液，可有效預防愛滋病毒及其他性病感染風險。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲愛滋病毒暴露前預防性投藥(PrEP) 是有效預防愛滋病毒感染的方式之一，具風險行為者需搭配正確使用保險套及水性潤滑液，可有效預防愛滋病毒及其他性病感染風險。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣衛生局獲通報，轄區內一名女性「性」工作者經篩檢愛滋病呈陽性，近一步檢驗病毒量達百萬，傳染力高，經查該女於雲林縣八大行業服務，雲林縣衛生局呼籲過去半年曾與性工作者發生無套性行為之尋芳客，應在愛滋病空窗期三個月後主動接受愛滋篩檢，並建議六個月後再追蹤一次，以維護自身健康。 

據了解，該名女子於11月27日因身體不適前往醫院就醫，醫生檢查疑有感染狀況，經詢問其工作背景後，對其抽血篩檢，發現呈現愛滋病陽性反應，再進一步檢查病毒量，更發現高達百萬，為高傳染力患者。

隨著醫療科技的發展，愛滋病預防及治療都有顯著的進步，但受到過去愛滋刻板印象的影響，許多人目前仍對這項疾病存有迷思與歧見，結合國際新觀念「U=U」，Undetectable=Untransmittable（測不到病毒=不會造成感染），當HIV感染者穩定接受治療與服務，且體內HIV病毒量維持在「測不到」狀態時，則感染者在性行為過程中幾乎不會將病毒傳染給另一個人。

▲愛滋病毒暴露前預防性投藥(PrEP) 是有效預防愛滋病毒感染的方式之一，具風險行為者需搭配正確使用保險套及水性潤滑液，可有效預防愛滋病毒及其他性病感染風險。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣衛生局獲通報，轄區內一名女性「性」工作者經篩檢愛滋病呈陽性，呼籲過去半年曾與性工作者發生無套性行為之尋芳客，應在愛滋病空窗期三個月後主動接受愛滋篩檢。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣衛生局表示，雲林縣20鄉鎮市衛生所、台大雲林分院、虎尾若瑟醫院皆提供免費(可匿名)愛滋病毒篩檢服務，篩檢結果若呈陽性者，公衛醫療人員將協助轉介就醫，過程絕對保密維護隱私，毋須擔心病情曝光之風險，且感染者只要穩定服藥控制體內愛滋病毒量，健康狀況可與常人無異。

雲林縣衛生局表示說明，為強化民眾對愛滋防治的觀念，衛生福利部疾病管制署近年積極推動並精進各項愛滋防治作為，包括多元化篩檢方案並提供更具隱私及便捷的篩檢管道、愛滋病毒暴露前預防性投藥(PrEP)整合性服務、導入新的檢驗技術以縮短初篩到確診時效、加強即刻診斷即刻治療與感染者規則服藥等，進而減少社區傳播風險。

愛滋病毒暴露前預防性投藥(PrEP) 是有效預防愛滋病毒感染的方式之一，具風險行為者須經醫師問診及檢驗評估未感染愛滋病毒，依照醫囑持續穩定服用預防性藥物，並搭配正確使用保險套及水性潤滑液，可有效預防愛滋病毒及其他性病感染風險。
 
衛生局指出，愛滋病毒透過血液及體液傳染，感染對象並無特定性別，任何人未落實安全性行為皆可能被感染風險。曾有性行為者，建議一生至少進行1次愛滋篩檢；有無套性行為者，建議每年至少進行1次篩檢；若有高風險行為（如:與人共用針具、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物、感染性病等），建議每3至6個月篩檢1次，以瞭解自身健康狀態。
 
若有相關疑問可撥打24小時免付費防疫專線1922，或雲林縣衛生局 疾病管制科05-5373488洽詢。

▲愛滋病毒暴露前預防性投藥(PrEP) 是有效預防愛滋病毒感染的方式之一，具風險行為者需搭配正確使用保險套及水性潤滑液，可有效預防愛滋病毒及其他性病感染風險。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲曾有性行為者，建議一生至少進行1次愛滋篩檢；有無套性行為者，建議每年至少進行1次篩檢。（圖／記者蔡佩旻攝）

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