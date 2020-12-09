雲林虎尾警分局架設「自動機器旗手」　可定時遙控自動升降國旗

▲虎尾分局國旗位於頂樓，沒有護欄又長有苔蘚，平時還好，冬天天色暗的早，如果又遇到下雨溼滑真的相當危險。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

根據「國徽國旗法」規定室外懸掛國旗之時間，自日出起，至日落時止。許多公部門樓頂均設有國旗，每天必須升、降旗各一次，由於頂樓大多無女兒牆或長滿青苔，尤其是下雨天一若不小心滑倒相當危險，虎尾警分局「自動機器旗手」今日上線，每天早、晚自動升降旗，降低人員操作風險。

雲林縣警察局虎尾警分局人員指出，虎尾分局國旗位於頂樓，沒有護欄又長有苔蘚，平時還好，冬天天色暗的早，如果又遇到下雨溼滑真的相當危險，因前一任分局長郝心誠指示研究裝設自動升降旗機具，以降低操作人員上頂樓受傷或因忙碌忘記升降旗被罵的風險。

▲這台「自動機器旗手」共花了3個多月研發，升降旗速度與人力相當，具有遙控及定時操作功能，平時設定每天上午、下午6點升降旗，遇有特別需求，能夠立即升降旗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾警分局前分局長郝心誠表示，升降旗是警員每天的重要任務之一，當初是考慮頂樓沒圍牆青苔又滑其實蠻危險的，「愛國心不變安全性加倍」，也很感動前同事在機具完成架設後，也將好消息傳達。

虎尾警分局說明，這台「自動機器旗手」共花了3個多月研發，升降旗速度與人力相當，具有遙控及定時操作功能，平時設定每天上午、下午6點升降旗，遇有特別需求，能夠立即升降旗，造價約1萬多元。

▲虎尾分局國旗位於頂樓，沒有護欄又長有苔蘚，平時還好，冬天天色暗的早，如果又遇到下雨溼滑真的相當危險。（圖／記者蔡佩旻攝）



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