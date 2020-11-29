雲林青埔教育基金會音樂會　募集852罐奶粉轉贈扶助家庭

▲Ai am Possible是由一群高中生所組成，透過他們豐富精采音樂表演，帶來正面快樂能量。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

青埔教育基金會今（29日）舉辦「青愛的~YA!來做公益音樂會」，透過家扶中心太鼓樂團、Ai am Possible志工團鼓舞親子走出疫情陰霾；今天同時舉辦公益奶粉捐贈活動，基金會董事長張嘉郡將基金會及匯集各界愛心所捐贈852罐奶粉，轉贈雲林家扶中心、雲萱基金會和雲林縣兒童少年福利保護協會等扶助家庭。

結合音樂與公益活動在家扶太鼓樂團活力十足演出拉開序幕，接著Ai am Possible（愛可能青少年志工隊）志工熱情溫暖的演出，讓現場民眾陶醉其中，許多家長與小朋友在音樂聲中輕輕擺動身體，溫馨熱鬧。

Ai am Possible是由一群高中生所組成，他們目前積極在雲林籌設「音樂品格教室」，希望將音樂資源引入雲林偏鄉，這群可愛又體貼的高中生善行義舉讓她非常感動，特別邀請他們參加今天公益音樂會，一方面透過他們豐富精采音樂表演，帶來正面快樂能量，同時也讓更多人看見這群可愛熱情的孩子，協助他們完成音樂品格教室計畫，嘉惠雲林偏鄉的孩子。

青埔教育基金會董事長張嘉郡指出，青埔教育基金會連續第3年為弱勢家庭嬰幼兒募集奶粉，今年基金會與友華生技公司共捐贈水果米精、嬰幼兒羊、牛奶粉等共852罐給雲林家扶中心、雲萱基金會和雲林縣兒童少年福利保護協會等扶助家庭，讓180名嬰幼兒補充必要的成長營養，也希望藉此拋磚引玉，有更多愛心持續滙集，讓弱勢家庭嬰幼兒能平安健康成長。

張嘉郡說，新冠肺炎疫情對民眾生活產生影響，許多公益團體資源募集減少，很高興今天仍有這麼多人參加這場公益音樂會，響應公益奶粉募集捐贈活動，青埔教育基金會將持續辦理各項活動，陪伴親子紓解疫情壓力，匯集公益愛心傳遞愛與幸福。

▲青埔教育基金會今日舉辦「青愛的~YA!來做公益音樂會」，同時舉辦公益奶粉捐贈活動，匯集各界愛心所捐贈852罐奶粉轉贈扶助家庭。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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