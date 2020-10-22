環球科大欠薪3個月！教育部硬起來開罰10萬　擬「解聘校長」

▲雲林縣環球科技大學。（圖／環科大）

文／中央社



位於雲林縣的環球科技大學傳出欠薪3個月，教師和工會成員今天向教育部陳情，教育部專門委員柯今尉說，已於昨天開罰學校新台幣10萬元，若沒改善，擬依法要求董事會解聘校長。

高教工會今天陪同多名環球科大教師，第五度北上教育部陳情，他們指環球科大違法欠薪已進入第3個月，質疑教育部未拿出任何實際手段介入，學校毫不理會，主管機關威信掃地。

高教工會組織部主任林柏儀表示，對於惡質私校而言，主管機關光是限期改善、開罰，沒有任何實質效果，呼籲應重懲校長和董事。

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教育部技職司專委柯今尉今天出面接受陳情，他表示，昨天已經開出新台幣10萬元罰單，要求環球科大在31日前把欠薪補齊。

柯今尉說，如果環球科大仍沒有補齊欠薪，教育部會有兩個動作，一是再開罰，二是依照「私校法」第43條，要求董事會把校長解聘，「這個部分公文寫很清楚，相信學校會審慎處理」。

私校法第43條規定：「校長經判決確定有罪，或嚴重違反教育法令，或有損師道情節重大者，學校法人應即解聘。」柯今尉並說，如果董事會不解聘，依法可由主管機關直接解聘校長，並派適當人選代理。同時，教育部可依照「私校法」第25條，經徵詢私立學校諮詢會意見後，向法院聲請解任董事職務。

柯今尉強調，教育部希望私校瞭解，依照「教師待遇條例」應給付的薪資，就是要給付。減薪一定要與老師達成協議，也不能以「不發薪」逼迫，「教育部的態度和立場十分清楚」。

柯今尉的說明讓現場陳情代表連聲喊讚，但高教工會仍呼籲教育部盡量將期程縮短，避免教師動輒2、3個月拿不到薪水，嚴重影響家庭生計。

對此，柯今尉表示，將建立SOP（標準作業流程），未來類似案件一收到陳情信，當天或最晚隔天就會發函學校，限期在一週內說明。如果屬實，會要求2週內限期改善，否則開罰，第二次限期改善（10天）如果仍沒補，就會展開解聘校長的程序。

柯今尉表示，解聘校長事關重大，需召開董事會，一般會給學校一個月的作業時間。他相信SOP建立後，處理程序會加快，且會有效果。

柯今尉會後接受媒體聯訪補充，相信提出「私校法」第43條解聘校長後，學校一定會處理，不會真的讓教育部動用此法條。因此教師欠薪頂多約一個月，不會再像之前的案例拖太久。

環球科大今天發出新聞稿解釋，學校為使收支平衡並永續經營，才進行薪資調整，本俸維持不變，學術研究費或職員專業加給則調整為原來的40%，且薪資不足4萬5000元及到職未滿一年的員工，不列入調整對象，並同時祭出資遣優惠方案。

環球科大強調，目前已有95%的教職員工同意上述方案，願意與學校共體時艱。新聞稿並指部分拒絕協商的教師，在校期間有多次教師評鑑未通過，且拒絕防疫輪值安排，期盼教師以環球科大的永續發展作為最大訴求。