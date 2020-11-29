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雲林家扶自立青年達成夢想開烘焙訪　回家扶指導小朋友DIY蛋糕

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▲雲林家扶邀請自立青年李宜紋指導家扶童製作感恩節蛋糕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲家扶自立青年李宜紋和先生柯筑詠一起回家扶指導小朋友做感恩節蛋糕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

感恩節雖是西方節慶，但為了讓長期接受家扶認養人幫助的孩子們學習感恩，雲林家扶北港服務處特別邀請曾經接受過家扶幫助長大的自立青年，李宜紋，回到家扶娘家貢獻自己的技能，指導家扶小朋友們親手製作奶蓋蛋糕DIY。

李宜紋一直懷抱感恩的心想要回饋家扶，2015年回到故鄉水林開設自己的烘焙工作室，過程中遭遇不少的困難與艱辛，幸好後來再次遇到以前學烘焙的同事柯筑詠，兩人胼手胝足一起在水林經營烘焙坊，今年不但正式結為連理，也幫烘焙坊找到了新家，成立「水林恩典手工烘焙坊」，可謂雙喜臨門。

此次指導家扶學童做蛋糕，李宜紋開心表示，很感激家扶當年的幫助，也很開心能發揮一技之長，回到家扶教小朋友們做感恩節蛋糕，希望小朋友們能和我一樣，時常感恩上帝、感恩每一位幫助過我們的人。

李宜紋細心的指導家扶小朋友製作乳酪鮮奶油餡，用花嘴擠進去蛋糕裡，再將巧克力融化用模具塑造造型，以水果裝飾表面，好看的奶蓋蛋糕就完成囉！住口湖鄉就讀小六的吳玉婷表示：以前看麵包師傅做蛋糕覺得很難，但今天宜紋姊姊教我們的做法很簡單，回家後會想再嘗試做給家人們吃。

扶社工老師同時也指導小朋友運用簡單的材料，製作新奇好玩的扭蛋機卡片，可以送給家人作為感恩節卡片。雲林家扶社工督導王耀慶表示，感謝自立青年李宜紋回饋家扶，指導小朋友做感恩節蛋糕，還有家扶社工指導小朋友做感恩節卡片，希望透過新奇有趣的DIY體驗，能讓家扶學童學習知足感恩，長大後也能和宜紋一樣，貢獻自己心力以回饋社會。

▲雲林家扶邀請自立青年李宜紋指導家扶童製作感恩節蛋糕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲家扶自立青年李宜紋和先生柯筑詠一起回家扶指導小朋友做感恩節蛋糕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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