53歲警值班猝死「招魂搏嘸筊」！生前開的警車進中庭...連3聖筊

▲今（9）日警政署長陳家欽特南下雲林為警員加油打氣，更特地前往王員家中慰問家屬，王員的老媽媽頻頻道謝。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣西螺警分局王姓警備隊員12月4日值班昏倒送醫不治，今（9）日警政署長陳家欽南下雲林，前往王員家中慰問家屬，王員的老媽媽頻頻道謝，更提起王員平時認真負責，要走放不下心，招魂一度「搏嘸筊」，在警員同事將王員平時管理的警備車開進中庭後，才連擲出3聖筊。

今日警政署長陳家欽南下雲林，除進行座談會外，更特地前往西螺警分局不幸於值班中辭世的53歲王姓警備員家中，探視慰問家屬，並準備慰問金親手交付王員83歲的老媽媽，王員的母親及姊姊頻頻道謝，並表示，一開始很無法接受，一切來得太突然宛如晴天霹靂，到後來西螺警分局的警員頻頻慰問關心及日夜陪伴，讓王員母親漸漸釋懷，談起兒子能展露出驕傲的微笑。

王員母親驕傲的說，兒子從小就是認真負責任的人，當天回到案發現場，道士讓家屬擲筊請王員回家，卻一直「搏嘸筊」，後來想起王員上班後與下班前都會將負責的警備車打理得乾乾淨淨，不知道是否放心不下自己的工作，便請同事將警備車開進中庭擺放，大家告訴王員，勤務結束可以回家休息了，想不到果真一下擲出3聖筊。

警政署長陳家欽聽了頻頻點頭，直向王母道謝，教導出一名認真、負責任的兒子、警員來為國家效力，王家欽表示，許多警察同仁的勤務是不定時且日夜顛倒，身體狀況也是我們一直都很關心的，平常除了編列預算執行健檢也都會提醒同仁自主健康管理，發生這種不幸大家都很心痛，未來將更強化對同仁的照顧，提醒勤餘多休息或運動注意自己身體狀況，保養保持健康的體力，這方面會持續做關懷。

雲林縣警察局局長朱宗泰表示，事發後立即請人事室落實管制年滿40歲以上每2年一次的健康檢查，並統計分析相關檢查數據，確實達到機先防範的健康概念。另針對警備隊值班及勤務中心、值宿所，各所隊立即檢視及增設緊急警報按鈕，以利遇突發狀況互為支援。指示行政科對身體狀況不佳同仁，檢討夜勤或深夜勤務編排方式，以維同仁身體健康狀況。最後請分局聯繫縣府計畫處協助購置針對高風險員警或單警佩戴SOS智慧型手錶緊急求救裝置，以科技彌補警力之不足及避免撼事再次發生。

▲西螺警分局全力協助王員家屬後續治喪及撫卹等事宜。圖／記者蔡佩旻翻攝）



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