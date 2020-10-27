斗六萬聖節公益同樂會　今夜環球科技大學體育館「環怨」

▲環球科技大學萬聖節活動，以多樣、驚豔，卻又不會嚇壞小朋友的各種鬼怪裝扮造型進行公益踩街，是斗六市的年度盛事。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

環球科技大學由時尚造型設計系和各系所共同舉辦的「萬聖節斗六太平老街公益同樂會」活動，將於今（27）日晚間6時至9時，在校園體育館展開活動。今年以「環怨」為主題，透過各系師生的創意巧思，結合熱門的恐怖解謎遊戲，展現萬聖節既期待又害怕、充滿緊張卻又歡樂的氣氛，讓參與的同學難忘的萬聖節夜晚。

環球科技大學萬聖節活動，以多樣、驚豔，卻又不會嚇壞小朋友的各種鬼怪裝扮造型進行公益踩街，是斗六市的年度盛事。今年疫情關係改在校園內舉辦，除了各種創意鬼怪裝扮之外，自晚間6時起由熱音社和Cosplay的表演節目揭開序幕，緊接著再由時尚造型設計系學生的創意熱情舞蹈表演，持續展開鬼屋體驗活動，並在鬼屋裡進行緊張刺激的解謎遊戲。

校內、外同學或民眾均可憑3張發票或小額現金捐款，進入會場同樂，而發票與募款所得，將全數捐贈予華山基金會，延續歷年活動的公益精神，更具有關懷弱勢與愛心服務的教育意義。

環球科技學環境宛如森林公園般清淨而優雅，是個永續環保兼具的校園，是雲林地區唯一的私立科大，為家鄉及全台學子提供求學及深造的環境。今年回到校園辦理持續第16年的萬聖節活動，除了發揮師生創意與熱情之外，也凝聚了學生的向心力，更象徵環球科大愛心不間斷，環球精神不打烊，共度歡樂又「恐怖」的萬聖佳節。

▲環球科技大學由時尚造型設計系和各系所共同舉辦的「萬聖節斗六太平老街公益同樂會」活動，將於今（27）日晚間6時至9時，在校園體育館展開活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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