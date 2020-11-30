企業暖募640件兒童背心　送愛雲林沿海家扶兒

▲家扶社工打開後車廂尋找適合扶助兒童穿的背心尺寸，並細心的協助兒童試穿。（圖／雲林家扶中心提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

每逢東北季風來臨，雲林家扶的海線家庭第一時間就可以感受到東北季風所帶來的寒意，溫差10度以上的氣候，往往讓海線家庭的小孩在衣物穿著上難以因應。為了幫助雲林家扶海線家庭兒童提前做好抗寒準備，福懋加油站募集到640件兒童保暖背心，和家扶社工員一起組成暖心專車，一起將背心送到家扶海線家庭。

由福懋加油站送來的640件兒童保暖背心，在與家扶社工一起專車前進北港、水林、四湖、口湖等海線鄉鎮，深入服務家庭所居村落，將保暖背心發送給服務家庭。今（30）日家扶暖心專車前往高齡80歲阿祖蔡碧珠家，照顧三個曾孫就讀小學及幼兒園，海風陣陣來襲，農田裡的塵土也因為季風不斷被颳起，氣候環境的險惡正是雲林海線家庭冬季生活的寫照。

社工問阿祖會不會覺得這種天氣很不方便？阿祖則說，這麼多年早已經習慣了，尤其11、12月早晚溫差很大，要特別注意小孩子是否會著涼的問題，時而常是孩子流著兩條鼻涕。社工員耐心的跟弟弟介紹有什麼顏色的背心、要幫哥哥姊姊挑多大的衣服，張弟弟也開心的穿起新背心要給阿祖看看。阿祖說，鄉下地方溫差大，小孩容易著涼，有家扶送來的背心，可以幫小孩子保暖，真的是一個很適合海線家庭的特別禮物。

雲林家扶中心表示，感謝福懋加油站將640件兒童保暖背心送愛到家扶，由暖心專車直接送到每一戶海線家庭的兒童手中，讓家扶兒童即便在東北季風的冷冽侵襲下，也能藉由福懋加油站捐贈的背心所傳遞出的溫暖，融化每一個服務家庭，溫暖每一位受助兒童的心。

▲扶助家庭感謝福懋加油站的善心，及家扶社工貼心到府贈送保暖背心。（（圖／雲林家扶中心提供）



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