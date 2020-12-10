　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不認同做梗圖追打江啟臣　王世堅：最該凍結小編預算

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台北市議員王世堅質詢。（資料照／記者林敬旻攝）

▲台北市議員王世堅質詢。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨8日起除抨擊國民黨主席江啟臣嘴巴上說台灣要加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），卻在國會凍結外交相關預算外，也製作2張梗圖批江啟臣雙面。對此，民進黨北市議員王世堅批評，如果梗圖是行政院要求小編製作，「我覺得小編誤國」，最該凍結的預算是小編預算。

王世堅9日在政論節目《平論無雙》中表示，議員或立委也好，凍結預算這叫暫擱，不必大驚小怪，國家最上層確實有國安問題，但總不能談食安、治安等議題的時候，也拿國安來擋，那什麼都不能談了不是嗎？

王世堅指出，如果連暫擱、擱置，或使用凍結，即便江啟臣是反對黨黨主席、有多麼令人厭惡或真的是雙面人，但基於行政權對立法權的尊重，畢竟江啟臣是代表選民監督國家預算，因此他還是呼籲行政院長蘇貞昌，「當家不鬧事」。

接著，王世堅開始批評蘇貞昌。他說，才上個禮拜誇蘇貞昌有改變、身段放軟、有約束小編、解散網軍，結果怎麼又跑出梗圖？「我覺得行政院要說清楚」，如果這真的是行政院要求小編製作的梗圖，「我覺得小編誤國」，最該凍結的預算是小編預算。

王世堅認為，如果小編製作梗圖是政策說明，把政策簡單化的懶人包，讓全民、國會議員和不分黨派的人快速了解，「這是對的」，但若是具攻擊性的，「即便我個人很反對國民黨，對在野黨也很感冒」，但仍覺得不應該這樣。

不過主持人也幫蘇貞昌緩頰，還是要公道一下，針對江啟臣凍結外交預算的梗圖是由民進黨中央製作，不能完全算在蘇貞昌頭上，但會不會是行政院小編的中央廚房，這就不能確定了。

▼民進黨8日及9日各製作梗圖批評江啟臣雙面。（合併圖／翻攝自Facebook／民主進步黨）

▲▼民進黨8日及9日各製作梗圖批評江啟臣雙面。（圖／翻攝自Facebook／民主進步黨）

其他人也看了這些...

可遠眺101煙火！貓纜推「跨年之眼」9日開放申請　一步驟完成預約
侯友宜超前防堵　新北進口豬肉須標示「不含萊劑」違者最高罰400萬
彭文正：NCC駁回中天換照4大理由「沒一項成立」

更多熱門新聞...

內政部打包票：數位身分證空白卡片「絕對不是在中國生產」
國防部：高雄兵工廠閃燃2士官、1員工緊急送醫　軍備局已前往調查
我駐外18人染新冠肺炎皆輕症　外交部：醫療費用政府買單

振興一下我們的美麗

ET快訊
「魔幻重慶」整社區蓋大佛脖上！住戶拆外牆驚呆千年歷史
雙親來自台灣！拜登將任命她為美貿易代表　華裔首位
富二代F1賽車手「狂揉抓」女模奶　車隊震怒
聯絡簿驚見「九柱」小小兵！鬼才爸爸神還原　家長們全跪了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文：對岸罔顧2300萬人　用假訊息煽動人民懷疑政府

ET民調／72%擔心台灣沒加入RCEP　未來經貿發展會受影響

雲端最前線／ET民調出爐！疫情衝擊 48.1%認個人收入受影響

ET民調／共機擾台293架次　48％兩岸若爆衝突拜登不會派軍協防台灣

ET民調／53.7％企業收入受新冠影響　4成8民眾對明年景氣表樂觀

ET民調／57.2％明年不會想出國觀光　三大「擔心」理由曝光

ET民調／如果台灣取得新冠疫苗　39.2%民眾第一時間想施打

ET民調／75.5%擔心吃到萊豬　5成4反對進口核食交換CPTPP

「應討好正常肉品商」　游淑慧批蔡政府腦袋有洞：美國都在笑

福灣性騷風波曝《性工法》大漏洞　范雲、洪申翰籲勞動部速修法

國道上演玩命關頭！砂石車遭夾擊　4黑車閃黃燈惡意圍堵「還停下來」

柯佳嬿首度演神..一開始以為當「媽祖」　曾之喬虧傅孟柏怪裡怪氣：我要適應一下

Sandy「吳宗憲女兒唯一漂亮」　虧鹿希派2021改名：頭殼派

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

原以為藝人躺著賺！　網友看完「陳漢典一日行程」：我錯了

新郎婚禮飆舞技一鏡到底5mins　新娘露美背甜笑加入！全場嗨翻

小甜甜爆懷孕！婦產科領媽媽手冊　訂婚小5歲男友…經紀人回應了

彰化女童「遭母軟禁」高雄獲救 爸苦尋12年終團圓：不強迫同住

Ella錯愕Hebe遭求償　不捨吐姐妹心情狀況：很多無奈！！

奇景！內蒙神祕巨大冰盤漂河面　完美圓形「自體旋轉」宛如玉墜

蔡英文：對岸罔顧2300萬人　用假訊息煽動人民懷疑政府

ET民調／72%擔心台灣沒加入RCEP　未來經貿發展會受影響

雲端最前線／ET民調出爐！疫情衝擊 48.1%認個人收入受影響

ET民調／共機擾台293架次　48％兩岸若爆衝突拜登不會派軍協防台灣

ET民調／53.7％企業收入受新冠影響　4成8民眾對明年景氣表樂觀

ET民調／57.2％明年不會想出國觀光　三大「擔心」理由曝光

ET民調／如果台灣取得新冠疫苗　39.2%民眾第一時間想施打

ET民調／75.5%擔心吃到萊豬　5成4反對進口核食交換CPTPP

「應討好正常肉品商」　游淑慧批蔡政府腦袋有洞：美國都在笑

福灣性騷風波曝《性工法》大漏洞　范雲、洪申翰籲勞動部速修法

搶攻雙12！3C通路下殺　iPhone 12現折1212元

超級頂薪2.23億美元續約？　安戴托昆波：交給經紀人

女友洗澡「關水龍頭→秒沒電」炸巨響　消防員看傻！網驚：命大

環球晶以1300億元收購Siltronic　雙方簽訂BCA

Joeman鏟肉5個月「練成筋肉人」！　超狂身材曝光…網傻：認不出

新北樹林新景點！「沐心池」年底完工　池水倒影天空如身在畫中

走失石虎飛飛「躲動物園17天」！　與同伴同居第2天挖造景蹺家

「台灣城鎮品牌獎」結果出爐　中市囊括4獎項西區拿金獎

撞死人遭判6個月「繳18萬免坐牢」　韓賜村「尊重判決」閃離議會

蔡英文：對岸罔顧2300萬人　用假訊息煽動人民懷疑政府

洗澡到一半...男演員「全裸握鳥」闖浴室！她崩潰狂抖：別過來

政治熱門新聞

國民黨轟外交部「爽花3000萬推CPTPP」：只讓會員國知道台灣想加

價格降下來、口罩戴起來！　蔡英文、蘇貞昌加強宣導新實名制

破除假訊息　蔡英文釋疑萊豬議題

中天新聞台週五熄燈　國民黨舉行國際記者會

把握水氣移入　C-130、高空焰彈出動進行人工增雨

王世堅：最該凍結小編預算

涉館長槍擊案幕後黑幫遭逮　侯友宜：除惡務盡絕不手軟

快訊／休息1天！共機運8遠干機、技術偵察機擾台　12月七度侵我空

蔡英文：台灣絕對堅守民主自由價值

劉寶傑炸裂飆罵：「我是艋舺人」三天沒睡！

民進黨立委曾提案凍結CPTPP預算

藍委疑駐日怠忽職守　謝長廷四點釋疑

中天新聞12日0時下架倒數　CH52變空頻

特勤吳彥祖後　網友鎖定蘇貞昌身旁隨扈

更多熱門

相關新聞

ET民調出爐！疫情衝擊 48.1%認個人收入受影響

ET民調出爐！疫情衝擊 48.1%認個人收入受影響

行政院日前公布數據，上修2020年經濟成長率為2.54%，也預測2021年經濟成長率為3.83%。台灣抗疫有成，經濟表現可圈可點。根據《ETtoday新聞雲》最新民調，48.1%民眾表示個人目前的收入仍受到疫情影響，不過其中有48.1%的受訪者對明年景氣保有樂觀預期。

中天新聞台週五熄燈　國民黨舉行國際記者會

中天新聞台週五熄燈　國民黨舉行國際記者會

價格降下來、口罩戴起來！　蔡英文、蘇貞昌加強宣導新實名制

價格降下來、口罩戴起來！　蔡英文、蘇貞昌加強宣導新實名制

蘇貞昌：早午餐都跟蔡英文一起吃　分化重傷沒意義

蘇貞昌：早午餐都跟蔡英文一起吃　分化重傷沒意義

江啟臣點名凍結預算　羅致政：馮京當馬涼

江啟臣點名凍結預算　羅致政：馮京當馬涼

關鍵字：

王世堅梗圖小編江啟臣蘇貞昌

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

通緝犯就醫逃亡　竹北警緝捕中

台南神秘貨櫃車終點曝光　網驚天價賠不起

Hebe收華研存證信函傻眼！16首歌涉侵權

獨／替男友口愛…女大生「猛摳喉嚨」崩潰：我得癌症了

雲林愛滋女做S　接客區域曝光

羅志祥想回歸？友人心疼：愷樂一出事就被解約

真有外星人！美國保密協議簽下去了

星二代自爆遭性侵懷孕　「不知孩子爸是誰」

格力推首款5G手機　2天僅賣75支

曾國城兒子長大了！「一臉厭世」

墨西哥富商被螺旋槳爆頭！下秒腦袋開花倒地

快訊／竹北通緝犯正面照曝光！

20年租客離奇消失　房東驚見「噁爛鬼屋」

高國華婚變主因曝光！　陳子璇認：後悔離婚

愛莉莎莎弄丟5副AirPods！網友怒酸「根本不珍惜」

更多

最夯影音

更多
國道上演玩命關頭！砂石車遭夾擊　4黑車閃黃燈惡意圍堵「還停下來」

國道上演玩命關頭！砂石車遭夾擊　4黑車閃黃燈惡意圍堵「還停下來」
柯佳嬿首度演神..一開始以為當「媽祖」　曾之喬虧傅孟柏怪裡怪氣：我要適應一下

柯佳嬿首度演神..一開始以為當「媽祖」　曾之喬虧傅孟柏怪裡怪氣：我要適應一下

Sandy「吳宗憲女兒唯一漂亮」　虧鹿希派2021改名：頭殼派

Sandy「吳宗憲女兒唯一漂亮」　虧鹿希派2021改名：頭殼派

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

原以為藝人躺著賺！　網友看完「陳漢典一日行程」：我錯了

原以為藝人躺著賺！　網友看完「陳漢典一日行程」：我錯了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面