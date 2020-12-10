不認同做梗圖追打江啟臣　王世堅：最該凍結小編預算

▲台北市議員王世堅質詢。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨8日起除抨擊國民黨主席江啟臣嘴巴上說台灣要加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），卻在國會凍結外交相關預算外，也製作2張梗圖批江啟臣雙面。對此，民進黨北市議員王世堅批評，如果梗圖是行政院要求小編製作，「我覺得小編誤國」，最該凍結的預算是小編預算。

王世堅9日在政論節目《平論無雙》中表示，議員或立委也好，凍結預算這叫暫擱，不必大驚小怪，國家最上層確實有國安問題，但總不能談食安、治安等議題的時候，也拿國安來擋，那什麼都不能談了不是嗎？

王世堅指出，如果連暫擱、擱置，或使用凍結，即便江啟臣是反對黨黨主席、有多麼令人厭惡或真的是雙面人，但基於行政權對立法權的尊重，畢竟江啟臣是代表選民監督國家預算，因此他還是呼籲行政院長蘇貞昌，「當家不鬧事」。

接著，王世堅開始批評蘇貞昌。他說，才上個禮拜誇蘇貞昌有改變、身段放軟、有約束小編、解散網軍，結果怎麼又跑出梗圖？「我覺得行政院要說清楚」，如果這真的是行政院要求小編製作的梗圖，「我覺得小編誤國」，最該凍結的預算是小編預算。



王世堅認為，如果小編製作梗圖是政策說明，把政策簡單化的懶人包，讓全民、國會議員和不分黨派的人快速了解，「這是對的」，但若是具攻擊性的，「即便我個人很反對國民黨，對在野黨也很感冒」，但仍覺得不應該這樣。

不過主持人也幫蘇貞昌緩頰，還是要公道一下，針對江啟臣凍結外交預算的梗圖是由民進黨中央製作，不能完全算在蘇貞昌頭上，但會不會是行政院小編的中央廚房，這就不能確定了。

▼民進黨8日及9日各製作梗圖批評江啟臣雙面。（合併圖／翻攝自Facebook／民主進步黨）

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