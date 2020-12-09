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羅致政批江啟臣「故意把馮京當馬涼」　預算凍結比例不同意義不同

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▲▼立法院外交國防委員會 外交部次長田中光VS立委江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨8日指出，國民黨主席江啟臣帶頭提案凍結外交相關預算，阻礙台灣加入CPTPP，阻礙台灣外交發展，引來江啟臣9日點名民進黨立委羅致政等人，過去亦曾提案凍結預算。對此，羅致政9日表示，同樣是預算凍結，但是凍結的比例、理由、解凍條件不同，意義就完全不一樣，江啟臣故意把馮京當馬涼，不會改變國民黨為反對而反對的形象。

外交部原先編列跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）推案預算新台幣1500萬元，日前在立法院外交及國防委員會遭國民黨立委江啟臣、陳以信、溫玉霞、呂玉玲、馬文君等人提案凍結，其中陳以信提案將1500萬全數凍結，江啟臣則提議各減列、凍結500萬元。

外交部政務次長田中光9日赴立法院外交及國防委員會，審查「行政院函請審議『中華民國（臺灣）政府與馬紹爾群島共和國政府經濟合作協定』案」。國民黨立委江啟臣質詢時表示，外交部在民國108、109、110年都編列了1500萬，但過去兩年卻未見此1500萬花去哪裡。

江啟臣要求，外交部應該公布這1500萬怎麼花的，同時揪出所謂的涉外人士，否則根本是在藐視國會、踐踏國會，同時也點名無黨籍立委林昶佐、民進黨立委羅致政、趙天麟等人，去年也曾提案凍結預算，「不只有國民黨委員」。

▲▼立法院外交國防委員會,羅致政。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委羅致政。（圖／記者李毓康攝）

對此，羅致政9日下午表示，同樣是預算凍結，但是凍結的比例、理由、解凍條件不同，意義就完全不一樣，請江啟臣不要用煙霧彈模糊焦點、閃躲問題。

羅致政指出，凍結合理的部分預算，多數目的在監督行政部門的執行狀況，例如趙天麟提案在2.1億項下凍結500萬元，僅佔2%；林昶佐提案在9.3億項下凍1000萬，也才佔比1%。這樣的比例，就是支持政策的推動，而且凍結的理由都很充分，也有具體的解凍條件。

羅致政認為，國民黨立委刪1/3、凍1/3預算的提案、甚至全數凍結，基本上就是反對政策的推動，江啟臣做為資深的立法委員，當然知道不同凍結案的差異，故意把馮京當馬涼，不會改變國民黨為反對而反對的形象。

▲▼民進黨抓到江啟臣，嘴巴要求台灣加入CPTPP，但又凍結預算阻礙台灣加入。（圖／民進黨提供）

▲民進黨表示，江啟臣嘴巴要求台灣加入CPTPP，但又凍結預算阻礙台灣加入。（圖／民進黨提供）

民進黨8日在臉書指出，政府積極推動加入CPTPP，帶領台灣接軌國際，國民黨卻在立法院凍結外交相關預算，「難道這就是江啟臣支持台灣加入CPTPP的方法」。

民進黨表示，國民黨的這種行為，證明江啟臣帶領的國民黨，在外交政策上不斷扮演雙面人，「口口聲聲說台美關係很重要，卻不顧科學證據，一味反美豬進口；要台灣要加入CPTPP，卻提案凍結相關外交預算，打擊辛苦的外交人員前線士氣」。

民進黨也說，江啟臣、國民黨每次口號都說得響亮，做的事都不符合人民的期待，說一套、做一套，完全是個「雙面黨」，一舉一動都在拖延台美關係進展，破壞台灣經濟發展。

民進黨呼籲，江啟臣不要再當「雙面人」，不要嘴巴說支持台灣利益，實際上卻用行動打擊外交工作，扯台灣後腿。

▼109年度公務預算委員提案單。（圖／翻攝立法院公報）

▲▼109年度公務預算委員提案單。（圖／翻攝立法院公報）

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