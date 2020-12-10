雲端最前線／ET民調出爐！疫情衝擊 48.1%認個人收入受影響

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行政院日前公布數據，上修2020年經濟成長率為2.54%，也預測2021年經濟成長率為3.83%。台灣抗疫有成，經濟表現可圈可點。根據《ETtoday新聞雲》最新民調，48.1%民眾表示個人目前的收入仍受到疫情影響，不過其中有48.1%的受訪者對明年景氣保有樂觀預期。

此外，《ETtoday新聞雲》也針對近期重要議題蒐集民意，對於疫情、經濟、外交等面向民眾又有哪些想法？《雲端最前線》10日邀請王世堅議員辦公室主任沈志霖、徐巧芯議員辦公室主任陳暉、李柏毅議員辦公室助理黃霈甄以及王浩宇議員辦公室助理吳栩臺與主持人楊文嘉深度探討。

▲收入是否還受疫情影響。（圖／ETtoday民調中心）

地方議員的薪水常被網友認為「很好賺」，不僅月薪高，能拿到的助理費、額外補助又多。不過，有議員私下表示，如今什麼都漲，光支付一個地方服務處的開銷，每月就動輒10萬以上，談到薪水紛紛嘆氣「怎麼夠啦！」而維持服務處運作的幕後功臣之一，就是貼身陪伴的助理，議員助理不但要精通台語與選民搏感情，更要上知新聞下知地理。當老闆是議員，工作上又會有哪些酸甜苦辣？

中央流行疫情指揮中心今（10）日公布國內新增4例境外移入新冠肺炎確定病例，將於下午2時召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明病例情況與後續防治作為。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。