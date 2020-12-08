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「每個艋舺人都想吃一塊鹹光餅」青山宮盼活動時間點比照跨年煙火

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記者蕭羽耘／台北報導

針對青山宮遶境引民怨，台北市長柯文哲8日下午親赴青山王祭活動檢討會。青山宮主委兼執行長郭懿堅8日表示，能夠理解抗議民眾因為噪音、鞭炮受到干擾，希望未來時間管控上是否比照跨年煙火時間點，在午夜12點範疇內，做有效整合。

一年一度的艋舺青山宮遶境日前落幕，是北市萬華地區的年度宗教盛事，今年逢165年慶典，但活動高分貝噪音讓居民不堪其擾、罵聲連連。

對此，郭懿堅表示，這項百年傳統歷史，艋舺人非常接受，從小青山王爺公就是守護神，從出生到長大每個艋舺人到青山王祭典，都會想吃一塊青山王爺賜的「鹹光餅」，鄉愁帶動歷史文化傳承。

他強調，整個傳承到今天，時代背景環境不同要改變它，首先能理解抗議民眾因為噪音、鞭炮受擾，所以總結意見，希望未來時間管控上，是否比照跨年煙火時間點，在12點範疇內，做有效整合。

對於紅壇的問題，郭懿堅表示，紅壇文化是很重要觀光重點，大家來看紅壇遶境，今年推動鞭炮減量改以福食代替，每個紅壇都增加相當多福食，給路過遊客嚐美食看熱鬧，不要說到處都很多紅壇，但本地宮廟紅壇沒辦法拒絕，因為過去百年就這麼做，因此希望外來的朋友，集中把鞭炮減量。

最後，他也指出，文化保存一定要兼容，過去先賢先烈創造無心文化資產，七大軒社遶境，往往是專家學者矚目焦點，不容許有改變，能改變的是外圍，遶境本體不會改。所以這是歷史淵源，造成聯合大遶境但整個傳承文化跟現在現實時空背景環境不同，做周邊整個研究改善，如同市長柯文哲所講，明年一定做更好。

▼艋舺青山宮青山王祭典。（圖／記者李毓康攝）

▲▼艋舺青山宮青山王祭典,宗教信仰,祭祀,傳統習俗,艋岬大拜拜,遶境,暗訪,八家將,陣頭,廟會,遶境,鞭炮,環境污染,噪音,爆竹煙火。（圖／記者李毓康攝）

紅壇小百科：

紅壇一般是中北部的用法，其主要是搭設一個臨時的宮壇，例如在舉辦遶境時，信眾在外面的廣場，或在路邊會搭設紅壇，請神到裡面安座；或是到外縣市去接駕時，若宮壇位在狹窄處，就會在外搭設紅壇。

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