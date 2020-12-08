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國小生稱爬山「流連忘返」　柯文哲滿臉問號：只在想哪個幕僚排的⋯

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記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲8日參加由台北市政府與國家地理頻道合作拍攝的「透視內幕-台北大縱走」節目獨家首映會，他與國小生一同上台分享爬山心得，只見國小生講的如詩如畫，讓柯文哲臉上狂冒「黑人問號」表情，笑稱自己爬山時只覺得很累，一直想著「哪個幕僚排的？」

台北市政府自2018年推廣「台北大縱走」這條都會型長距離健行路線，長92公里，分為7段路程，每段路程均可當日來回，北起關渡捷運站，南至貓空政大後山，有三分之一路徑經過陽明山國家公園，串聯台北各大名山及風景勝地，包含大屯山火山地景、海拔1,120公尺的台北最高峰七星山、竹子湖海芋繡球花海、雙溪溝手作步道、碧山露營場、白石湖嘗草莓、圓山老地方看飛機起落、貓空品茶趣、四獸山101百萬夜景等，將分散的觀光資源集結成健康休閒、活絡產業、自我挑戰、建立自信於一身的台北大縱走，達成「上山健走，下山消費」的步道路線。

▲▼柯文哲8日出席「透視內幕-臺北大縱走」首映會。（圖／記者袁茵攝）

▲柯文哲8日出席「透視內幕-台北大縱走」首映會。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

柯文哲8日上午出席「透視內幕-台北大縱走」節目獨家首映會，與國小生一同上台談及自己的爬山心得，然而2名國小生卻提及「辛苦是值得的，沿途有不同美景，還有叢林鳥叫聲，讓我流連忘返」、「小學里程碑」、「宛如在聽歌舞劇」等，讓一旁的柯文哲聽完狂擺出疑惑的「黑人問號」臉。

輪到柯文哲分享爬七星山心得時，他笑稱，「我都在想⋯這個行程是誰排的？」主持人追問，攀爬過程呢？柯文哲簡短的說，「啊就把它走完啊！我嘴巴一直在唸，這個是哪個幕僚排的？啊就走走走，就走完了。」

至於對沿途風景的感受？柯文哲表示，「你到底看⋯我只看到前面的路欸！你不看路會跌倒欸！」讓台下來賓哈哈大笑。

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▲▼柯文哲8日出席「透視內幕-臺北大縱走」首映會。（圖／記者袁茵攝）

▲▼柯文哲8日出席「透視內幕-臺北大縱走」首映會。（圖／記者袁茵攝）

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