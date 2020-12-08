柯文哲砸1580萬元還動用「救命錢」　「台北大縱走」宣傳片12日首播

▲台北大縱走影片將於12日首播。（圖／台北市政府工務局大地處提供）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲力推「台北大縱走」活動，過去請來國際團隊「國家地理頻道」幫忙拍50分鐘的宣傳片，然而卻被爆出花了1580萬元，其中有800萬元是第二預備金」，也就是「緊急救命錢」。歷經半年時間，台北大縱走影片將於12日晚間10時在台灣國家地理頻道首播，同步亞洲30多個地區的國家地理頻道播出。

柯文哲與台北市副市長彭振聲8日出席「透視內幕-台北大縱走」節目獨家首映會，是由台北市政府與國家地理頻道合作拍攝，金鐘導演楊守義操刀，柯文哲邀請大家共同欣賞這部紀錄讓台北市再次進化，用自然翻轉台北都市印象的「透視內幕-台北大縱走」。

▲柯文哲8日出席「透視內幕-台北大縱走」首映會。（圖／記者袁茵攝，下同）

柯文哲致詞時提到，這段影片其實背後有段故事，他當市長後常到各地去看，發現很多台北的景色是外界所不知道的。台北原來是一個盆地，站在台北的中央，每一條大路的盡頭都是登山步道的起點。兩年多前，他跟彭振聲聊天時，聽到彭振聲提出大縱走的概念，他非常認同，後來就仔細的規劃，完成長達92公里的台北大縱走。

柯文哲說，台北大縱走各路段各有特殊景緻，像是竹子湖可看海芋和繡球花、白石湖採草莓、圓山看飛機起降、貓空品茗，四獸山看夜景等，讓全長40分鐘的紀錄片呈現既多樣又精彩的風貌。

而柯文哲也指出台北大縱走的兩大特色，那就是「可近性」和「方便性」，可近性是每一條步道的起點，都可以透過捷運或是微笑單車到達；另外則是長短皆宜，可視個人的體力狀況，要多走幾段或是少走一點都可以自由選擇，交通相當方便。

柯文哲也笑說，以前沒爬過台北的郊山，不知道有這麼多人愛爬山、愛露營，可見住在大都市裡面的民眾還是非常嚮往大自然，所以這支影片將會到東南亞各國播放，希望疫情結束後，可以吸引更多外國觀光客到台北來。

「透視內幕-台北大縱走」全球播映資訊

國家地理頻道（台灣） 12月12日（週六）22:00

FOX Sports（台灣） 12月13日（週日）20:00

國家地理頻道（日本） 12月12日（週六）18:00

國家地理頻道（韓國） 12月12日（週六）21:00

國家地理頻道（亞洲區） 12月12日（週六）21:00

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