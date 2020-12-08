「不要認為我很笨！」　柯文哲再籲中央「統一社宅計算公式」

記者袁茵／台北報導

明倫社宅3房型月租4萬500元引發爭議，台北市長柯文哲7日稱，不然請中央制定全國統一標準。柯文哲8日受訪時再度提及，是要統一計算公式，北市房價怎麼可能跟中南部一樣；另外關於申請社宅租金得先申請社宅後再申請分級補貼，是否覺得擾民？柯文哲說，他很注重流程，「別認為我很笨。」





▲柯文哲出席青山王宮動檢討會。（圖／記者黃國霖攝，以下皆同）

柯文哲8日下午赴青山宮召開檢討會議，被問到關於社宅議題，他表示，其實有時候是這樣，昨日說請中央公布社宅的租金計算辦法，但是他發現似乎走歪了，好像被說是要台北市跟大家統一價格，「錯了錯了！」是統一計算公式，「台北房價怎麼可能跟⋯比較⋯中南部的房價一樣，這不可能吧！」

柯文哲說，國家過去都沒有一個計算公式，但如果總統蔡英文說社宅要蓋20萬戶，那這20萬戶要有一個計算標準，理論上說這2年前就該先公佈，但是沒有也不要緊，因為他們台北市政府會先檢討，「外界有批評，我們就檢討。」

柯文哲提到，他是把社會局與都發局的帳分開，「我絕對是在市價85折以下，絕對沒有要賺錢。」但是租金補貼，這是社會局另外編的，他的臉書應該已經講得相當清楚，不過既然外界有批評，他們就接受，已經交代台北市副秘書長李得全把外界聲音再檢討一次，「有批評我們就檢討。」

至於申請社宅租金要先申請社宅，再申請分級補貼，這樣會不會擾民？柯文哲認為，他們全部會E化，這沒有問題，不會製造困擾，「我是很注重流程的人，不要認為我很笨好不好？」

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