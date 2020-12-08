姚文智公布競選經費被酸「你們相信嗎」　柯文哲挨告結果曝

▲台北市長柯文哲2018年間參選連任市長時批姚文智競選經費比他少，認為姚根本說謊，姚文智對他提告今以罪嫌不足不起訴柯文哲。（圖／資料照）

記者黃宥寧／台北報導

2018年11月10日台北市長辯論會丁守中、姚文智分別公布競選經費開支明細，卻被柯文哲砲轟，「都比我還少，你們相信嗎？」姚文智對此相當不滿；加上他認為柯文哲多次誣賴他要拆掉大巨蛋，因此一併提告柯文哲，涉犯意圖使人不當選傳播不實罪及誹謗罪，經台北地檢署偵查後，認為柯文哲罪嫌不足處分不起訴。

起因於前年台北市市長辯論會，當時柯文哲多次於辯論中提起競選經費議題，丁守中、姚文智有備而來分別公布競選經費開支明細，不料卻遭柯文哲質疑「都比我還少，你們相信嗎？」甚至於隔日受訪再加碼嗆，「他們昨天報的選舉經費，大家心裡有數，不可能是那個數字。」

辯論會在第二階段媒體提問中，「關於上任後該如何解決大巨蛋問題」，姚文智回答大巨蛋有經營上的困難，上任後要解約，因為合約不法，與遠雄解約後，計畫在大巨蛋及國父紀念館間，建造橫跨忠孝東路的大平台，串連北邊台北市政府及議會的閒置綠地，以及南邊的松菸文創園區，打造「東區大公園」。柯文哲卻誣賴姚文智是要拆大巨蛋。

對此姚文智認為自己經講得很清楚，有登廣告，也有在辯論會上講，柯文哲卻企圖誤導選民，並想藉此貶低他的民意，一開始姚文智並要求柯文哲公開要求更正道歉未果，決定採取法律行動，捍衛自身名譽，檢方偵查後認為柯文哲罪嫌不足處分不起訴。

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