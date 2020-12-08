青山宮萬人遶境驚見「雙人運動」　房客名單曝...男女主角將現形

▲艋舺青山宮遶境香客目擊飯店情侶忘關窗廉，當遶境隊伍前上演活春宮。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市艋舺青山宮於6日迎神遶境活動的最後一天，迎神隊伍晚間途經萬華區艋舺大道車站大樓飯店前，赫然發現該飯店房內有一對情侶，忘關窗簾在玻璃前大膽「活春宮」，由於當時遶境隊伍緩慢前進，不少香客信徒目擊到對面大樓的四腳獸，忿忿不平痛批「根本就不尊重神明」、「這一定要給他紅！」此案8日出現最新進度，萬華警方已向涉案情侶入住飯店業者調閱入住名單，警方將比對畫面樓層及房號按圖索驥這對情侶，預料偵查將有突破。

萬華警方今天證實，青山宮遶境維安勤務結束後，警方8日中午正式向該飯店業者要求提供6日當天入住飯店房客名單，警方透露將過濾影片的樓層高度、徵詢業者位置與入住房號關係，藉此過濾出當天遶境期間激情上演活春宮的情侶身分。

但也有警員私下透露，民眾花錢入住高檔飯店，在私人空間內「做愛做的事」是否觸法仍有待討論，甚至連飯店業者是否願意提供名單也無法確定，但因分局根據媒體報導、民眾檢舉已經進入偵查程序，這起罕見的遶境活春宮案例勢必引發討論，後續效應值得關注。

【相關新聞】

►獨／萬華青山宮遶境驚現拉窗簾「活春宮」 香客隊煞車圍觀雙人倒影

►沿路放鞭炮+大量垃圾 青山宮遶境市民打爆1999！開罰件數竟是0

►青山宮遶境10萬人 警開959交通罰單＋告發13噪音＋告誡陣頭312次