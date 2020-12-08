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LIVE／「萬華大熱鬧」噪音客訴398通　柯文哲親自出席青山宮檢討會

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記者蘇晏男／台北報導

艋舺青山宮4日至6日遶境活動，連放3天3夜鞭炮讓民眾痛批無法睡覺，打爆1999市民服務專線抗議，共累計398件；而警方則開出959交通罰單、告發13件噪音、告誡陣頭312次。對此，台北市長柯文哲8日下午1時出席廟方舉辦的青山王祭活動檢討會，並上香祈福。《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲艋舺青山宮 。（資料照／記者黃宥寧攝）

▲艋舺青山宮 。（資料照／記者黃宥寧攝）

艋舺青山宮遶境是台北萬華區一年一度的宗教盛事，今年適逢青山宮肇基165年慶典，場面特別盛大。自4日起至6日的廟會期間，民眾打爆1999專線，抗議活動燃放鞭炮造成的噪音、塞車、空汙等問題。北市環保局稽查大隊長顏伶珍7日指出，接獲1999陳情電話，大多還是以鞭炮造成噪音污染為主，鞭炮噪音陳情3天共398件，擴音器活動噪音陳情為87件，經到場確認後就採現場告發共13件。

此外，根據萬華警方統計，遶境期間出動快打部隊2次，交通違規告發959件、其中包含未戴安全帽214件，違規停車406件，違規攤販15件，其他違規324件，警方甚至查獲參與遶境民眾持有K他命及2件攜帶刀械；期間警方也協助環保稽查告發13件噪音擾民事件。

事實上，柯文哲除7日表示已交代副市長蔡炳坤開事後檢討會外，他8日下午也將參加出席廟方舉辦的青山王祭活動檢討會。柯文哲也在下午1時抵達青山宮，並先上香祈福，接著與廟方一同開檢討會議。

針對民眾抗議青山宮繞境影響生活等事，蔡炳坤稍早前表示，還在安排檢討會，但有3個明確方向，讓民眾生活受影響，地方政府也得向市民道歉。

另外，青山宮管理委員會主委黃清源也在7日發表道歉聲明，除了向周邊居民及社會大眾公開致歉，也提出3點具體改善方向，包括危險性煙火不可施放、鞭炮燃放減量，福食取代鞭炮，以及控管煙火、鞭炮施放時間。

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