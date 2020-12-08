劉寶傑炸裂飆罵：「我是艋舺人」三天沒睡！　林昶佐愛唱歌去唱啊

▲劉寶傑表示自己是艋舺人，已經三天沒有睡覺了。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

艋舺青山宮4日至6日舉行遶境活動，適逢165周年擴大舉辦，但是因為徹夜放鞭炮引發大量民怨。新聞節目《關鍵時刻》主持人劉寶傑在節目上表示，「我是艋舺人，我已經三天沒有睡好覺了」，甚至飆罵「爽了一整天」惹出爭議的當地立委林昶佐，「你愛唱歌你去唱啊！」

劉寶傑表示，青山宮雖然每年都會舉辦遶境，他在那裡住了十幾年，可是沒有像今年這樣，凌晨3、4點還在放鞭炮，原本快要睡著了，「咻咻咻咻咻！」過完沒多久「砰砰砰砰砰！」

來賓李正皓強調，「不是反對傳統文化，也不是反對繞境，但你總要有個限度吧，了不起12點結束」這三天的遶境就像永無止盡一樣，對萬華、板橋等地居民造成巨大的惡夢。

劉寶傑接著提到林昶佐，「我搞不懂那個林昶佐」不但沒有幫萬華搞一個安靜和樂的環境，「你還在那邊亂搞！他爽一天，我讓你爽四年啦！爛透了！」

▲劉寶傑震怒飆罵林昶佐，「你愛唱歌，你去唱啊！」（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



劉寶傑接著震怒飆罵，最近林昶佐做了什麼事？美豬有他嗎？「你這麼愛唱歌，你去唱啊！什麼都不會！」

李正皓接著說，林昶佐沒有處理事情就算了，他事後還得意洋洋，把開演唱會的心得PO臉書「說什麼萬華大熱鬧音樂祭，看表演追陣頭還加上演出，爽了一整天！」表示他完全跟萬華的民意脫節！如果他跟萬華民意還有一點連結，他不可能PO這個臉書。

劉寶傑表示，「我都懷疑你是不是住萬華，你住萬華怎麼會是這種感覺咧！」

▲李正皓舉例，賴清德在當台南市長的時候，就對遶境活動訂下相關規定。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



李正皓舉例，原本副總統賴清德也要去的，但是因為民怨太大不去了，其實在台南也很多遶境活動，過去他在擔任台南市長的時候就規定，只能進轎的時候放一串鞭炮，出來的時候再放一串，晚上10點以後不能放鞭炮。

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