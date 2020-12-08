青山宮鞭炮連炸3天！北市府公開道歉　祭3手段防廟會脫序

▲艋舺青山宮 。（圖／記者黃宥寧攝）

記者袁茵／台北報導

北市艋舺青山宮遶境活動因深夜燃放炮竹，讓不少民眾憤而打1999電話檢舉，台北市長柯文哲7日承諾，會開檢討會議。對此，台北市副市長蔡炳坤8日提及，還在安排檢討會，但有3個明確方向，讓民眾生活受影響，地方政府也得向市民道歉。此外，柯文哲也於8日下午臨時新增行程，赴青山宮召開檢討會議。

蔡炳坤8日上午出席「109年度台北市傑出市民表揚」記者會，會後被媒體詢問，關於青山宮檢討會議，初步要如何改善？蔡炳坤說，已經在安排最快時間初步召開檢討會，當然也會更積極與青山宮做相關討論，大致上有3個明確方向，第一是雖然遶境非市府主辦，但在地方政府責任與輔導立場，會在來年的活動舉辦時，將緊急應變中心層級拉高，原則由市府輔級來擔任指揮官，由副秘書長或副市長來擔任，就可以統整整個局處相關資源，更能有效針對活動進行做協助與輔導。

蔡炳坤說，第二，會跟青山宮這邊做進一步討論，在活動前就針對幾個重要項目，例如鞭炮大大減量、噪音降低、遶境時間與路線等都要做出明確的規劃，來參加的陣頭也好，紅壇也好，都要有所規範，才能讓這活動既能有民俗宗教意義，也能讓住戶能夠順利平安進行。

蔡炳坤提到，第三，整個活動進行當中，任何的一些脫序行為也好，或者是有違反相關規定的，都會做立即做處理，「該怎麼做就怎做，才能夠第一時間即時來遏阻相關脫序情況。這部分我們應該會積極來做裁處，才能達到效果。」

蔡炳坤說，整體來講還是肯定青山宮的用心與努力，因為今年受疫情影響，許多宮廟遶境無法進行，而下半年疫情比較緩和，所以來參加的宮廟就非常多，紅壇也比以前多很多，就是希望為疫情祈福，這種心情他能夠理解；尤其過去青山王遶境是為了驅趕疾病，SARS那年也有舉辦該活動，遶境後疫情確實也消失了，所以讓民眾心中充斥期待，且也帶動了商圈發展。

蔡炳坤認為，由於旅館、餐飲業受到疫情影響，現在民眾大量進來，帶給當地經濟繁榮，卻同時也造成其他民眾困擾，這點還是要改善改進，才能取得一個平衡點，「我想我們會持續努力。」

被問到該規範會有強制性嗎？因為青山宮似乎有開過5次會議，但事後證明都無效。對此，蔡炳坤表示，政府對宗教管制低，各項法規都一樣，畢竟宗教是民間信仰，政府對民間信仰干預越少越好。

蔡炳坤提到，由於已經造成影響，且畢竟台北市是都會地區，所以要研議有效措施，例如在遶境時鞭炮要馬上清理，也就是前面在走後面在清理，這樣才能維持街道乾淨；第二是都會地區不能放高空煙火，所以有相關辦法來約束。

蔡炳坤強調，他們不是干預，而是要取有效規範，所以不論是參加的宮廟紅壇都好，他們都尊重，但必須做明確規範，例如時間幾點到幾點等，這部分會繼續努力。「讓居民生活受影響，不只是宮廟致歉，地方政府也覺得向市民致歉。」

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