國民黨不分區立委澎湖設立服務處　江啟臣親自揭牌

▲江啟臣出席「曾銘宗、廖婉汝、吳怡玎立委聯合服務處成立暨揭牌儀式」。（圖／國民黨提供，下同）

記者楊蕓／台北報導

國民黨主席江啟臣6日赴澎湖縣出席「曾銘宗、廖婉汝、吳怡玎立委聯合服務處成立暨揭牌儀式」。江啟臣指出，國民黨雖然在立院是少數黨，但仍要努力讓立委提供最在地的服務，特別感謝三位立委承擔在澎湖地區的立院服務工作，代表國民黨對澎湖的重視，未來包括爭取經費、政策訴求，以及中央與地方協調工作等，希望立委多跟澎湖縣府及地方民代合作，讓澎湖在地建設與經費爭取更加順利，這是成立聯合服務處最大的目的。

江啟臣6日上午出席「曾銘宗、廖婉汝、吳怡玎立委聯合服務處成立暨揭牌儀式」，包括澎湖縣長賴峰偉，副議長陳雙全及多位縣議員、馬公市長葉竹林、前台北縣長周錫瑋、中常委謝坤宏、澎湖縣黨部主委許國政等都出席。

江啟臣致詞表示，為了更落實國民黨在澎湖的服務，除了縣議會、鄉鎮市的基層在地服務，也需要中央的支援，因此國民黨持續努力讓立院黨團與地方民代結合，成立聯合服務處除了爭取經費、促進地方建設外，更重要的意義在於結合民眾服務站，真正落實以民為本，跟人民站在一起的理念，提供民眾真正與實際的服務。

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