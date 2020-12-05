江啟臣推蔡英文施政200天民意大調查　民進黨：扭轉馬英九錯誤執政1160天

▲前總統馬英九。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文連任就職至今已滿200天，國民黨主席江啟臣5日發起「蔡英文就職200天，施政成績大調查」問券，號召民眾為蔡政府打分數。對此，民進黨發言人顏若芳表示，現在是蔡英文上任的第二任，也是民進黨扭轉前總統馬英九錯誤執政的第1160天，呼籲江啟臣不要一直活在同溫層，應該一起解決馬英九執政留下的沉痾，才會受到國人的支持。

江啟臣5日在臉書表示，蔡英文連任就職屆滿200天，民調顯示蔡英文領導的團隊，施政爭議不斷、民調持續下跌，經盤點了幾項民眾不滿的事件，邀請大家一起為執政團隊打分數、填寫問券，並且分享給身邊的好朋友一起填寫，「蔡政府的成績交由大家來決定」。

▲民進黨發言人顏若芳。（圖／記者林銘翰攝）



民進黨與社團法人台灣韓國影視文化藝術交流協會自12月5日至12月6日共同舉辦為期2天的「2020台韓影藝沙龍-亞洲民主專題影展」活動，並在5日下午於三創生活園區Clapper Theater舉辦開幕式活動，由民進黨副秘書長林飛帆、促轉會主委楊翠及台灣韓國影視文化藝術交流協會理事長張智瑋共同拉開序幕。

顏若芳會前受訪時表示，現在是蔡英文上任的第二任，也是民進黨扭轉馬英九錯誤執政的第1160天，蔡英文政府推動年金改革、國防改革、國艦國造、國機國造，以及加薪減稅、推動社會住宅、追討不當黨產，以上的政績都還在推動當中。

顏若芳指出，在這1160天當中，台美關係、國防關係是史上最好，防疫與經濟上的成績更是有目共睹，今年蔡英文也被《彭博社》票選第50大影響人物、《時代雜誌》封面的百大人物，《經濟學人》更以「新冠肺炎全球經濟重創但不包括台灣」為題稱讚蔡英文執政的成績，這樣的成績是否如國民黨所講，相信世人有目共睹。

顏若芳也呼籲，江啟臣不要一直活在同溫層，應該可以一起出來解決馬英九當初執政時留下的沉痾，才會受到國人的支持。

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