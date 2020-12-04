貓纜、兒童樂園虧1.5億　議員曝北捷員工照發4.4個月年終

▲兒童樂園今年虧錢，北捷仍照發4.4個月年終。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

受到新冠肺炎疫情影響，重創國內外旅遊業，台北捷運公司代管的貓纜虧損上看1億，兒童樂園今年1月至今也虧損5100萬，僅小巨蛋有盈餘約2000萬元。但台北市議員張斯綱發現，北捷營運績效不好，貓纜、兒童樂園出現巨額虧損，竟忙著發員工年終獎金，要求檢討獎金發放制度。北捷強調，北捷是大眾運輸行業，貓纜、兒童樂園只是接受委託經營，盈餘也不是經營績效唯一指標。

針對議員質疑，北捷回應，貓纜、兒童樂園、小巨蛋雖是不同事業體，但人事薪資待遇是一體，委託北捷經營都有全面性經營績效考核制度，整個經營績效建立在安全品質多面向，盈餘並非唯一指標。

北捷表示，獎金發放比照國營事業，年終獎金及績效獎金等合計最高4.4個月，高於一般上班族。北捷指出，大眾運輸系統屬公眾事業具有公共性，就像不能因為虧錢就把帳算在司機身上。

北捷稱，兒童樂園、貓纜及小巨蛋都有很多機械設備，背後的工程專業很複雜廣泛，包含公司負責捷運維修都需要養成專業技能，公司同仁是專業資歷及保障既有的專業待遇，例如纜車高空作業系統特殊，有專業與複雜，但同仁薪資結構是一體的。

北捷也解釋，接受委託經營，必需要達成穩定營運為目標及達成政策任務。但也因為是接受委託經營，「因此虧損是回到原委託單位」；北捷強調，本公司將秉持專業及公司治理原則，任務還是把貓纜和小巨蛋維護管理好。