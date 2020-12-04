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北市補貼弱勢租金每年1億　柯文哲：社宅「去標籤」比想像難

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▲柯文哲日前出席明倫社宅招租記者會。（資料照／記者呂佳賢攝）

▲柯文哲日前出席明倫社宅招租記者會。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對近日明倫社宅爭議，台北市長柯文哲澄清本意是要藉由各種房型、多元族群入住，達到去歧視、去標籤效果。他3日再補充，為達到多元化混居，在弱勢族群方面，北市每年就編列一億以上租金補貼，儘管去標籤遠比想像中難上千萬倍，但他不曾拋棄社宅要達到社會照顧的初衷。

柯文哲3日晚間在臉書表示，早期在與社區辦說明會的時候，多的是火爆場面，因為長期以來，平宅、公宅早已被貼上貧民窟的標籤，附近居民會擔心影響環境、治安，打壞房價。儘管後來平宅、公宅改名變成「社宅」，但一般人的理解，只是換湯不換藥，因此面對排山倒海的壓力，北市府必須先撕掉標籤，否則社宅無論走到哪都會面臨無盡的抗爭，很難跨出關鍵的一步。

「然而去標籤遠比想像中難上千萬倍。」柯文哲認為，社宅的設計規劃必須符合城市美學、要納入更多公共設施，體貼住民的居住需求，像明倫社宅就是第一個擁有非營利幼兒園的社宅、它還有綠地、有公園。

他強調，「我們一定要先提升社宅的質，讓居民多元化，讓青年、長者、原住民、新住民、低收入戶或一般戶都願意來混居，才可能真正提高量，進一步，改變居住文化」。

另外，在邁向居住正義的同時，柯文哲也堅持財政紀律，不債留子孫。他指出，都發局負責規劃蓋屋，要有自己的帳本，自負盈虧；社會局另外再編社會福利預算，規劃對弱勢族群的租金補貼，依照收入和每戶人口數，每戶補貼3千到1萬1千元。儘管目前光是租金補貼，每年就編列一億以上，但社宅要達到社會照顧的初衷，他不曾拋棄。

柯文哲表示，「務實」始終是他堅持的價值，每間社宅的造價成本不同、地段不同，不是單以坪數來定價的齊頭式平等，社宅的興造一定要考量永續經營，才能在全台北穩步的蓋下去。

他也說，相信台北的社會住宅已經跨出關鍵的那一步，做的不夠好，他們會檢討；儘管從「住宅商品化」邁向「住宅社會化」，是一條很新、很難走的路，但請放心，他們會繼續走下去。

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