「反萊豬全民共識」　國民黨：蔡政府一意孤行逼死豬農、進口商





▲國民黨：蔡政府一意孤行逼死豬農、進口商。（圖／翻攝國民黨臉書）

記者徐政璿／台北報導

蔡英文政府宣布放寬含萊克多巴胺豬肉進口，引發食安疑慮，全國超過80家進口豬肉肉品業者3日做出重大決定，宣布不會進口萊豬。對此，國民黨4日表示，希望蔡政府能夠面對民意，面對反對萊豬的全民共識，不要再一意孤行，逼死老百姓、豬農和進口商了。

國民黨表示，蔡政府一意孤行的開放萊豬，已經造成廣大的民怨，從民調上來看，將近6成7的民眾表示不贊成萊豬進口，而就連豬肉進口業者都反對開放萊豬，高達80多家的業者連署保證不會進口萊豬，原因就是擔心進口萊豬會引起消費者反彈。

國民黨指出，萊豬的健康疑慮，已經造成人民恐慌，而不夠確實的產地標示，更會害死進口業者，以後所有進口的美豬，是不是都會被當成萊豬？蔡政府難道可以向業者保證，不會影響到銷量？80多家進口業者連署不進口萊豬，根本就是被蔡政府害到必須表態！

「蔡政府一直宣稱有積極跟業者溝通，但是不但豬農表態反對，現在連進口業者都跳出來連署拒絕進口萊豬」，國民黨痛斥，證明蔡政府從頭到尾都是黑箱作業，根本沒有溝通，也沒有配套措施，希望蔡政府能夠面對民意，面對反對萊豬的全民共識，不要再一意孤行，逼死老百姓、豬農和進口商了。

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