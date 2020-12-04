快訊／國民黨赴中正一吿蘇貞昌：誤導民眾信功支持萊豬進口

記者徐政璿／台北報導

行政院長蘇貞昌日前備詢時表示，長期經營豬肉外銷事業的信功肉品支持萊豬政策，沒想到當天晚間就遭到信功發出聲明打臉。國民黨團總召林為洲和國民黨青年團質疑蘇貞昌散佈假訊息，4日上午赴中正一分局，提告蘇貞昌違反《社會秩序維護法》。

▲國民黨團總召林為洲、國民黨青年團團長陳柏翰前往中正一分局，告發行政院長蘇貞昌違反《社維法》 。（圖／記者李毓康攝）

林為洲表示，中正一是立法院轄區的分局，今天來報案，告發蘇貞昌在立法院備詢說謊，散佈假訊息，誤導民眾說信功支持萊豬進口，沒想到當天晚間，就遭到信功發出聲明打臉，因為蘇貞昌訪視屏東時，全程無討論或提及萊豬議題，因此根本沒有蘇貞昌所稱信功支持萊豬之事。

林為洲指出，行政院事後還要硬拗，說是支持豬肉出口，這種混淆視聽的說法，已影響大眾權益，觸犯兩條法律，分別是《社會秩序維護法》和《食品安全衛生管理法》，國民黨請警政單位秉公處理。

「即使行政院長也不能散播假訊息」，林為洲表示，信功董事長楊博仁身兼國民黨中常委，當時人不在台灣，也沒有與蘇貞昌接觸或談及任何萊豬立場及議題，如今蘇貞昌信口開河散佈假訊息，與行政院前發言人丁怡銘的牛肉麵事件一模一樣。