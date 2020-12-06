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「蔡英文連任200天民怨四起」　江啟臣：國民黨該站出來就站出來

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▲▼江啟臣。（圖／國防部提供）

▲江啟臣。（圖／國防部提供）

記者楊蕓 台北報導

國民黨主席江啟臣6日出席澎湖縣黨部舉辦建黨126週年黨慶活動。他表示，民本思想就是國民黨的核心理念，國民黨歷經各種打擊與挫折，一定會基於「以民為本」的理念堅持下去，而面對蠻橫鴨霸的執政黨，國民黨該監督就監督、該站出來就站出來，這是國民黨目前最需要扮演的角色。

江啟臣指出，126年前總理孫中山先生號召民眾參與革命，當時沒有黨產，只有命一條，仍然締造中華民國；國民黨是開國政黨，歷史比中華民國還悠久，中華民國就是國民黨的核心價值，是國民黨堅持的理念。

江啟臣表示，當年中山先生的三民主義理念，全都緊扣著人民，民本思想就是國民黨的核心理念，國民黨歷經各種打擊與挫折，但一定會基於「以民為本」的理念堅持下去。

對於民進黨執政失能，江啟臣強調，執政黨「完全不顧人民健康，又如何講國家利益？不顧新聞言論自由，還有什麼資格講民主？」他常說，民進黨「選前講民主，選後民進黨作主；選前講謙卑，選後搞獨裁」，蔡英文連任執政200天民怨四起，台灣民眾絕不是某個政黨的禁臠，面對蠻橫鴨霸的執政黨，國民黨該監督就監督、該站出來就站出來，這是國民黨目前最需要扮演的角色。

江啟臣表示，來到澎湖感受風很大，但「吹不倒國民黨，而且我們還要逆風高飛」，本著中山先生的理念，堅持中華民國的價值，相信人民一定會再給國民黨認同。

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