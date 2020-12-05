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蔡英文第二任期滿200天　江啟臣邀全民為執政團隊打分數

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▲江啟臣5日在臉書啟動「蔡英文就職200天，施政成績大調查」。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

▲江啟臣5日在臉書啟動「蔡英文就職200天，施政成績大調查」。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文第2任期5日屆滿200天，國民黨主席江啟臣5日啟動「蔡英文就職200天，施政成績大調查」，邀請民眾對執政團隊打分數，而他也會忠誠反映民調結果，並強力監督，「讓我們的政府聽見全民的聲音」。

江啟臣在臉書指出，蔡英文連任就職屆滿200天，民調顯示蔡英文領導的團隊，施政爭議不斷，民調持續下跌。他盤點幾項民眾不滿的事件，同時邀請民眾填寫問券，一起為執政團隊打分數，並分享給身邊的好朋友，「蔡政府的成績交由大家來決定」。

江啟臣也說，「大家的意見，啟臣會忠誠的反應，強力的監督，讓我們的政府聽見全民的聲音」。

從問券內容可看到，江啟臣共盤點11項蔡政府施政供民眾勾選，包括「開放『萊豬缺配套』，拿國民健康當籌碼」、「流感『疫苗數量不足』，臨時喊卡」、「馬來西亞女大生命案，『治安不佳躍上國際』」、「散布謠言移送人數暴增，『警察國家再現』」、「行政院用『公帑作梗圖』，拿你的錢洗你的腦」、「『監委酬庸任命』，自己查自己，辦案變吃案！」。

以及「只准中央開放萊豬，『不准地方禁吃萊豬』」、「忽視紅單炒房，打房只有半套，『居住正義難實現』」、「『紓困不評估、舉債大灑幣』，萬元紓困沒幫助」、「新聞台換照伸黑手、『限制新聞自由』」、「明年勞保、健保、國保，三保齊漲，只有『薪水不漲』」。

另外，對於執政團隊的滿意度的選項，江啟臣列出蔡英文、行政院長蘇貞昌、內閣多位部會首長，包括內政部長徐國勇、外交部長吳釗燮、經濟部長王美花、衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲，以及NCC主委陳耀祥、中選會主委李進勇等共19人。

有趣的是，該份執政團隊名單中，未包含副總統賴清德、科技部長吳政忠。

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