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「防災教育日」123個蒙古包避難夜宿　王惠美揪縣民體驗當災民

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▲彰化防災教育日體驗當災民避難的重要性。（圖／彰化縣政府提供）

▲縣長王惠美與大小朋友體驗當災民避難的重要。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

近年來因極端氣候影響，全球各地天然災害頻傳，提升全民防災意識刻不容緩，彰化縣政府5日在員林市圓林園辦理「109年彰化縣政府防災教育日系列活動─1日災民夜宿體驗活動」，以避難收容場所開設為主軸，並選定參與對象以「家庭」為主體，進行兩天一夜的夜宿體驗活動，讓民眾親身體驗災民跨夜留宿及避難收容相關用餐、沐浴及儲水等情景。

▲彰化防災教育日體驗當災民避難的重要性。（圖／彰化縣政府提供）

▲國軍支援。

▼童軍模擬防災。

▲彰化防災教育日體驗當災民避難的重要性。（圖／彰化縣政府提供）

縣長王惠美出席陪伴民眾體驗「1日災民」，並強調「防災教育」的重要性，唯有強化民眾防災知能及自救能力，才能減少面臨災害的衝擊及損失。王惠美說，「不怕一萬，只怕萬一」，居安思危，防患未然，感謝公私協力一起辦這個體驗活動，特別是12月5日為國際志工日，感謝所有志工無私的投入奉獻與付出，一起讓彰化更好更美。

▲彰化防災教育日體驗當災民避難的重要性。（圖／彰化縣政府提供）

▲慈濟志工支援。

王惠美說，據中央地調所的資料，彰化斷層約有32公里。且大甲斷層連結彰化斷層，總長度達100公里，如果斷層帶越長，代表發生地震的規模越大。其實早在1848年12月3日（道光28年），由於彰化斷層錯動，當時曾發生相當芮氏規模7.0的地震，造成彰化嚴重災情，雖然距今已172年，但近年來台灣地震頻繁，我們引以為鑒，因此從今年起，特別將12月3日訂為「彰化縣防災教育日」，希望能全面提升縣民的防災意識，以達到避災、減災，進而降低最少的損失。

▲彰化防災教育日體驗當災民避難的重要性。（圖／彰化縣政府提供）

▲貨運公司支援。

▼體驗抬擔架。

▲彰化防災教育日體驗當災民避難的重要性。（圖／彰化縣政府提供）

彰化縣首次辦理「1日災民夜宿體驗」，開放123個帳位讓家庭來參與，現場除了提供大家避難收容的體驗餐食之外，也有防災體驗闖關活動，除了可以體驗沐浴機、地震屋，還可以學習面對災害如何報平安、提儲水等，還有童軍、急救教育訓練可以學習基礎包紮，完成夜宿體驗後，每帳即可兌換1只家庭防災避難包。

▲彰化防災教育日體驗當災民避難的重要性。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化防災教育日體驗當災民避難的重要性。（圖／彰化縣政府提供）

活動仿照地震防災開設收容所，啟動彰化縣各局處、員林市公所、國軍、中華電信、自來水公司及台灣電力公司等事業單位進駐，並結合相關社福基金會及志工青年團隊共同參與，從災民撤離，到臨時避難收容所來提供災民餐食，使參與民眾更有面對災害的臨場感，也機會教育「惜食」的重要性。

▲彰化防災教育日體驗當災民避難的重要性。（圖／彰化縣政府提供）

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