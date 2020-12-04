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連5年為「喜樂院生」量身打造內衣褲　彰化「波曼妮亞」受好評

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▲彰化波曼尼亞為喜樂保育院生量身打造內衣捐款做愛心。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化波曼尼亞為喜樂保育院生量身打造內衣捐款做愛心。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化知名內衣品牌「波曼妮亞」，5年來為慢飛天使量身打造內衣，在業界受到極高的評價，今年再度為院生換上千套的新式內衣褲，並捐贈1萬元，行政管理中心主任葉鳳棋感謝內衣公司，並強調總監康孟珍親自到院內，教導院生如何挑選內衣、正確穿著內衣，對身心障礙的院生來說，是很重要的一項生活教育。

原本替美國、日本、法國大廠代工內衣褲的雅捷仕國際有限公司，在2009年自創品牌「波曼妮亞」以年輕2009年開始自創品牌，主打年輕、活潑款式，總監康孟珍以調整型內衣方式來重新打版，製作更具集中托高功能性的內衣，加上價格比大廠牌親民，成為年輕女性的最愛。

▲彰化波曼尼亞為喜樂保育院生量身打造內衣捐款做愛心。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化波曼尼亞特賣會首日湧入上千人。（圖／記者唐詠絮翻攝）

康孟珍指出，今年業績確實受到疫情影響，尤其實體店受影響最大，網購部分，也因為經濟受疫情影響，大家縮衣節食，買氣並沒有因為疫情而提高，但她建議，基於衛生，內衣褲建議半年要換新。

「波曼妮亞」幾年來邀請喜樂保育院的院生到工廠門市部直接挑選，康孟珍總是親自為女院生量尺寸，更為她們量身打造適合的內衣褲，親民的作風受到院生的喜愛，今年更趁著年終特賣會，讓大家買好買滿，打出內褲50元、4套內衣褲1千元，希望在地民眾都能到現場選購。

▲彰化波曼尼亞為喜樂保育院生量身打造內衣捐款做愛心。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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